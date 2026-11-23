À quelques instants du coup d'envoi du très attendu derby de la capitale, les compositions officielles du Club Africain et de l'Espérance Sportive de Tunis viennent d'être communiquées.

Du côté clubiste, Maher Kanzari a choisi de titulariser notamment Saidou Khan, Philippe Kinzumbi et Mohamed Sadek Kadida, avec Ghaith Zaalouni comme capitaine.

En face, Pablo Franco mise sur Bachir Ben Saïd dans les buts, Hamza Jelassi en capitaine, ainsi que Jesús Castillo, Abderrahmen Konaté et Lucas Ribeiro pour conduire les ambitions espérantistes.

Le coup d'envoi de cette affiche de la 8e journée est prévu à 14h30, au stade Hamadi-Agrebi de Radès.

Les compositions officielles :

Club Africain :

Chamak, Simpara, Yassine Bouabid, Ghaith Zaalouni, Houssem Ben Ali, Saidou Khan, Oussama Chermi, Moataz Zeddam, Hamza Khedhraoui, Philippe Kinzumbi et Mohamed Sadek Kadida.

Espérance de Tunis :

Bachir Ben Saïd, Mohamed Dräger, Hamza Jelassi, Raed Chekhaoui, Nadhir Laifi, Jesús Castillo, Abderrahmen Konaté, Hamza Rafia, Lucas Ribeiro, Imed Faraj et Achref Jabri.