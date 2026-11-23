Il y a trois jours, la Tunisie battait des records de chaleur. Dans moins d'une semaine, elle pourrait sortir les parapluies. Entre le 26 et le 28 novembre 2026, une masse d'air froid venue d'Europe devrait mettre fin à l'été indien qui s'éternise sur le pays et ramener la pluie en Tunisie, peut-être jusqu'au début du mois de décembre.

Un mois de novembre aux allures d'été

Le jeudi 19 novembre, le thermomètre a atteint 35 °C à Kairouan. Mahdia a battu son record absolu pour un mois de novembre avec 32,5 °C, et Monastir a égalé le sien avec 32,4 °C. Ce dimanche encore, les maximales approchent les 30 °C dans plusieurs régions.

En effet, cette douceur persistante s'explique par un anticyclone installé depuis plusieurs semaines sur le Maghreb. Il bloque les perturbations et maintient un temps sec et lumineux, inhabituel à cette période de l'année.

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Le basculement : un « toboggan » d'air froid ramène la pluie en Tunisie

Toutefois, la situation devrait changer radicalement en fin de semaine. Selon le professeur Amer Bahba, climatologue et membre de l'Observatoire tunisien du temps et du climat, un talweg froid va descendre d'Europe centrale vers la Méditerranée à partir du 26 ou du 27 novembre.

Un talweg, c'est une sorte de toboggan d'air froid en altitude, à environ 5 500 mètres. Sur la carte du modèle européen ECMWF valable pour le vendredi 27 novembre, il s'étire de l'Allemagne jusqu'au nord de la Tunisie. Il est pris en étau entre deux zones de hautes pressions, l'une sur l'Espagne et l'autre sur les Balkans, qui le poussent vers le sud.

Ainsi, au bout de ce toboggan, une dépression devrait se creuser entre l'est de l'Algérie, la Tunisie et l'ouest de la Libye. C'est elle qui apportera les nuages et la pluie.

Pourquoi la pluie en Tunisie pourrait être marquée

Après des semaines de chaleur, la mer Méditerranée reste anormalement tiède. Quand de l'air très froid passe au-dessus d'une mer chaude, l'atmosphère devient instable. Par conséquent, l'air humide monte rapidement, forme des nuages épais et peut provoquer des averses orageuses.

Plus le contraste entre l'air froid d'altitude et la mer chaude est fort, plus les pluies peuvent être intenses par endroits. C'est pourquoi les épisodes de fin d'automne sont souvent les plus généreux en Tunisie.

Le calendrier attendu

Les premières pluies sont attendues jeudi 26 ou vendredi 27 novembre, d'abord sur le Nord du pays. Le samedi 28 novembre, elles pourraient s'étendre à la majeure partie du territoire. Le modèle américain GFS prévoit lui aussi ce scénario, ce qui renforce sa crédibilité.

Par ailleurs, le temps instable pourrait ensuite se prolonger les jours suivants et au début du mois de décembre. La baisse des températures devrait être nette, après des maximales proches de 30 °C.

Ce qui reste à confirmer

Cependant, les gouvernorats les plus arrosés et les quantités de pluie ne sont pas encore connus. À cinq ou six jours d'échéance, une prévision reste une tendance : la date comme l'intensité peuvent encore bouger. L'Institut national de météorologie n'a pas encore émis d'alerte, et ses bulletins restent la référence pour suivre la pluie en Tunisie dans les prochains jours.

Un soulagement pour les campagnes

Pour les agriculteurs, ce changement tombe à point. Les semis d'automne et les céréales ont besoin d'eau après un début de saison trop chaud et trop sec. L'Observatoire tunisien du temps et du climat juge ces pluies très favorables à la saison agricole en cours.

Reste à savoir si cet épisode marquera un vrai tournant vers l'hiver. La tendance saisonnière de l'INM prévoit en effet un trimestre novembre-janvier plus chaud et moins pluvieux que la normale, ce qui rend chaque épisode de pluie d'autant plus précieux.