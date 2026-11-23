L'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) ont entamé, dimanche matin, au palais du Bardo, l'examen du budget du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie dans le cadre du projet de loi de finances 2027.

La séance plénière commune s'est tenue en présence de Slah Zouari, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, et de Wael Chouchane, Secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique.

Selon le projet de budget de l'État pour 2027, les crédits alloués à cette mission s'élèvent à environ 7 884,221 millions de dinars en engagements et à 7 890,221 millions de dinars en paiements, contre respectivement 5 319,606 millions et 5 325,619 millions de dinars en 2026. Les crédits de paiement enregistrent ainsi une hausse de 48,2 % sur un an.

Les dépenses consacrées à la subvention des hydrocarbures représentent la part la plus importante de cette enveloppe. Elles atteindront 7 090 millions de dinars en 2027, contre 4 993 millions de dinars en 2026, soit une augmentation de 2 097 millions de dinars, équivalant à une progression de 42 %.

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Les interventions à caractère développemental connaissent également une forte hausse, passant de 60,5 millions de dinars en 2026 à 551,8 millions de dinars en 2027, soit près de neuf fois leur niveau actuel.

Cette augmentation s'explique principalement par l'allocation de 500 millions de dinars au financement d'un programme d'approvisionnement en engrais chimiques destinés à l'usage agricole, au profit du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Le programme de l'énergie absorbe l'essentiel des crédits

La répartition des crédits par programme fait ressortir la prédominance du secteur énergétique, auquel sont consacrés 7 200,1 millions de dinars en 2027, contre 5 115,8 millions de dinars en 2026.

De son côté, le programme des mines bénéficie de 508,2 millions de dinars, contre environ 8 millions de dinars au titre de l'année en cours. Cette progression est essentiellement liée aux allocations destinées au Groupe Chimique Tunisien.

D'après le rapport des commissions parlementaires de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement de l'ARP, ainsi que de la commission des secteurs productifs du CNRD, la mission du ministère vise notamment à renforcer la compétitivité de l'industrie nationale et à améliorer sa contribution au développement global et durable.

Les priorités portent également sur la stimulation de l'investissement, l'amélioration du climat des affaires, la valorisation des ressources nationales et l'exploitation optimale des hydrocarbures et des richesses minières. Le ministère entend aussi promouvoir les énergies renouvelables et accélérer la transition vers un modèle énergétique à faible émission de carbone.

Parmi les autres objectifs figurent le soutien et la modernisation des entreprises, l'aménagement des infrastructures industrielles, le rétablissement du rythme normal de production du phosphate et des engrais, ainsi que la réduction des émissions de gaz polluants.

Le programme prévoit, en outre, la mise en oeuvre de la transition énergétique au sein des établissements publics.

À travers ces orientations, le ministère entend consolider le tissu industriel, mieux valoriser les ressources nationales et améliorer l'efficacité énergétique, afin de renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne et de soutenir le développement durable.