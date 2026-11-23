Une journée de sensibilisation au bon usage des antibiotiques sera organisée mardi 24 novembre 2026, à Sousse, à l'occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (WAAW 2026).

Cette initiative est organisée par l'Alliance contre la résistance aux antimicrobiens (ACRA), en collaboration avec la Direction régionale de la santé de Sousse, le comité local du Croissant-Rouge tunisien et l'Association tunisienne des étudiants en médecine. Elle s'adresse au grand public et vise à informer les citoyens sur les risques liés à la mauvaise utilisation des antibiotiques et sur la nécessité de préserver leur efficacité.

L'événement débutera à 12 heures au jardin Sidi Yahia, à Bab Bhar, à Sousse. Le programme prévoit des stands d'information, des échanges directs avec des professionnels de santé et des activités éducatives destinées à sensibiliser les visiteurs à cette problématique de santé publique.

Les organisateurs entendent notamment rappeler que les antibiotiques sont inefficaces contre les infections virales et qu'ils ne doivent être utilisés qu'en cas de nécessité, sur prescription médicale. Ils mettront également en garde contre l'automédication, le partage des antibiotiques entre personnes et l'interruption injustifiée d'un traitement.

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Ces pratiques favorisent le mauvais usage des antibiotiques et contribuent à l'apparition et à la propagation de bactéries résistantes. Chaque utilisation inappropriée de ces médicaments risque ainsi d'aggraver le phénomène de résistance aux antimicrobiens.

Une mobilisation selon l'approche « One Health »

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, organisée chaque année du 18 au 24 novembre sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle vise à renforcer la compréhension de ce problème de santé publique et à promouvoir les bonnes pratiques à travers des actions d'information, de formation et de sensibilisation.

La Tunisie participe à cette campagne internationale, placée cette année sous le slogan : « One Health, One Future: Stop AMR Now » (Une seule santé, un seul avenir : arrêtons dès maintenant la résistance aux antimicrobiens).

Cette mobilisation s'inscrit dans une démarche visant à renforcer l'utilisation responsable des antimicrobiens, à limiter le développement des résistances et à préserver l'efficacité de ces médicaments. L'approche « One Health » (Une seule santé) souligne, à cet égard, les liens étroits entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale.

Fondée officiellement en 2017, l'Alliance contre la résistance aux antimicrobiens (ACRA) oeuvre en Tunisie pour lutter contre ce phénomène. Ses actions portent notamment sur la formation des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens au bon usage des antimicrobiens, ainsi que sur la sensibilisation du grand public aux enjeux de la résistance et à l'approche « One Health ».