Les dirigeants du Togo, du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Kenya se sont réunis dimanche à Oyo, au Congo, pour évoquer les tensions régionales et les perspectives de coopération.

Organisé à l'initiative du président congolais Denis Sassou N'Guesso, ce sommet quadripartite a rassemblé Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo et médiateur désigné de l'Union africaine pour la crise des Grands Lacs, Félix Tshisekedi, président de la RDC, et William Ruto, président du Kenya.

Les discussions ont principalement porté sur la situation sécuritaire et diplomatique en Afrique, ainsi que sur les relations entre Kinshasa et Nairobi. Les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération et de rétablir un climat de confiance.

Les participants ont insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue et les mécanismes régionaux de règlement des différends, notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE).

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La coopération sanitaire, en particulier la lutte contre Ebola, a également figuré à l'ordre du jour.

Le sommet a permis de réaffirmer une volonté commune de concertation.

Cette rencontre néanmoins la poursuite des efforts diplomatiques africains pour apaiser les tensions dans une région où les enjeux sécuritaires et politiques restent particulièrement sensibles.