À l'issue de la journée AJE organisée le 21 novembre 2026, Orabank Gabon a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de cet événement, qui a constitué un cadre privilégié de rencontres, d'échanges et de partage avec les différents participants.

Cette journée a été l'occasion pour la banque de renforcer sa proximité avec le public, de présenter ses solutions et ses offres de services, et de faire mieux connaître son savoir-faire ainsi que son engagement aux côtés des particuliers, des professionnels et des entreprises dans la concrétisation de leurs projets.

Sa participation à cette initiative traduit sa volonté de rester au plus près des populations, de bâtir des relations durables avec ses partenaires et de contribuer activement au dynamisme économique.

Orabank Gabon adresse ses sincères remerciements aux organisateurs, aux partenaires, aux participants ainsi qu'à l'ensemble des équipes mobilisées, dont l'implication et le professionnalisme ont fait le succès de cette journée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de cet événement, l'ambition de la banque demeure la même : renforcer sa proximité, créer de nouvelles opportunités et proposer des solutions adaptées aux besoins de sa clientèle.

Orabank Gabon entend poursuivre, avec ses partenaires, cette dynamique d'engagement, de proximité et de développement.