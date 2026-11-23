Libreville, 20 novembre 2026 - À l'occasion de la 3e édition du Salon de l'éducation financière (SEFI), tenue les 19 et 20 novembre 2026 à l'ENSET, l'Association Gabonaise des Usagers de Banque (AGUB) a décerné le Grand Prix des Éducateurs Financiers du Gabon à Madame Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla.

Une distinction qui récompense son engagement sans relâche en faveur de l'éducation et de l'intelligence financière au Gabon.Un parcours international au service du GabonIssue de la diaspora gabonaise, Madame Simbi Gwenaëlle épouse Marat-Abyla a exercé pendant près de 16 ans au sein d'une banque de financement et d'investissement au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en France.

Elle choisit de revenir au Gabon en 2023, où elle exerce comme risk manager dans l'une des banques de la place. Désireuse de contribuer au développement économique du pays, elle s'engage dans la société civile afin d'accompagner le plus grand nombre dans cette noble mission.

Elle est promotrice de la plateforme Women In Finance Gabon, Vice-Présidente de l'ONG MALACHIE et Présidente de l'ONG Finance Solid'. Un message fort pour les populations.

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En recevant son prix, la lauréate n'a pas caché son émotion :« Recevoir le Grand Prix des Éducateurs Financiers du Gabon est une immense fierté. Mais ma plus grande satisfaction sera de voir ce message d'éducation financière atteindre toutes les populations, jusque dans les coeurs des villages les plus reculés.

Parce que comprendre, maîtriser et protéger son argent, c'est se donner les moyens de vivre dignement, de faire des choix éclairés et de préserver son avenir. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale, parfois même une question de vie ou de mort. »

À propos- Women In Finance Gabon : plateforme qui fédère toutes les femmes du secteur financier et connexe, afin de contribuer à la désacralisation des produits financiers et de favoriser l'inclusion financière.- ONG Finance Solid' : organisation oeuvrant en faveur de l'éducation financière et de l'intelligence économique.