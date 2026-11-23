À l'occasion de la fête du Christ-Roi, l'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a invité les fidèles à traduire leur foi en gestes concrets de solidarité et de compassion.

Pour l'archevêque de Lomé, fêter le Christ-Roi ne se résume pas aux chants et aux processions. Lors de la messe célébrée dimanche à la paroisse Christ-Roi de Kodjoviakopé, Mgr Isaac Gaglo a appelé les chrétiens à suivre l'exemple d'un roi qui écoute et met sa puissance au service des autres.

« Le roi de gloire se rend disponible, il prête attention, il met sa puissance au service de la vie de ceux qui lui sont confiés. Voilà ce que nous devons refléter en tant que ses disciples », a-t-il déclaré.

Le prélat a regretté les insuffisances de l'accompagnement pastoral et le manque d'attention envers les plus vulnérables.

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Qui prend des nouvelles d'un fidèle absent pour cause de maladie ou de difficultés ? Une famille en détresse peut-elle encore compter sur une aide discrète et respectueuse de sa dignité ?

Mgr Gaglo a évoqué l'image du Christ berger, attentif à chacune de ses brebis, pour rappeler la responsabilité de la communauté envers les plus fragiles. Son message : faire de la foi une expérience quotidienne de fraternité.