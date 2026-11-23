Le Togo et le Fonds monétaire international (FMI) n'ont pas trouvé d'accord sur l'achèvement de la cinquième revue du programme économique et financier appuyé par l'institution de Bretton Woods, indique Togo Matin.

Au terme d'une mission de près de deux semaines à Lomé, les deux parties ont décidé de poursuivre les discussions.

Ce programme repose sur un accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). Le conseil d'administration du FMI l'a approuvé le 1er mars 2024 pour une durée de 42 mois et un montant de 390 millions de dollars.

Chaque revue réussie permet de débloquer une nouvelle tranche de financement. En mai dernier, les services du FMI avaient conclu un accord avec les autorités togolaises sur les troisième et quatrième revues, examinées conjointement.

Les échanges ont également porté sur une éventuelle mobilisation de ressources supplémentaires pour aider le pays à renforcer sa résilience face aux changements climatiques. Aucun calendrier n'a été communiqué pour la suite des discussions.

L'achèvement de la cinquième revue reste nécessaire avant tout nouveau décaissement.