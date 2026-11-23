Saint-Louis — La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) ambitionne de produire 145 000 tonnes de sucre au cours de la nouvelle campagne, soit 5000 tonnes de plus lors de la précédente campagne, a déclaré son directeur général adjoint, Guillaume Ranson.

Il a indiqué que la CSS veut produire, pour sa nouvelle campagne, 145 000 tonnes de sucre, rappelant que l'entreprise avait réalisé une production de 140 000 tonnes lors de la précédente campagne. M. Ranson s'exprimait, samedi, à Richard-Toll, à l'issue d'une randonnée pédestre réunissant des collaborateurs, des partenaires, des commerçants, des associations ainsi que des acteurs institutionnels. Cette procession vise à marquer le lancement de cette nouvelle campagne.

Selon M. Ranson, la CSS compte sur les investissements engagés dans le cadre de son plan KT 220 pour renforcer ses capacités de production et contribuer à l'objectif de souveraineté alimentaire du Sénégal. "Ce programme de développement avait été salué par le président de la République lors de sa visite à l'entreprise en juin 2025, comme un levier stratégique pour l'industrie, l'emploi et la souveraineté alimentaire, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050", a-t-il fait valoir.

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Toutefois, le directeur général adjoint a exprimé ses inquiétudes concernant la délivrance des autorisations d'importation de sucre pendant les périodes de forte production locale.

"Nous avons, depuis quelques années maintenant, un énorme problème avec les autorisations d'importation", a-t-il déclaré, déplorant le fait qu'elles aient été accordées "trop précocement, dès le mois de juillet, alors que l'entreprise disposait encore de plus de 35 000 tonnes de sucre issues de la campagne précédente et destinées au marché national.

Selon M. Ranson, les stocks de sucre s'élèvent actuellement à environ 40 000 tonnes, dont près de 30 000 tonnes disponibles dans les magasins de Richard-Toll et 10 000 tonnes déjà prépositionnées à Dakar.