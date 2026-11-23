Dakar — Mis à l'honneur dans la "Carte blanche", une invitation artistique de la programmation officielle (In) de la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, l'artiste sénégalais Serigne Mbaye Camara, 78 ans, présente une rétrospective de trois décennies de recherche picturale axée sur les formes.

Il ne cache pas sa joie pour cette reconnaissance qui lui est accordée et en remercie l’État à travers la Biennale de Dakar. "C'est un plaisir. C'est une reconnaissance que je partage avec tous et je suis accompagné et encouragé par les galeristes et tous ceux qui achètent mes œuvres", a-t-il dit.

Dans la salle Lamine Guèye, située au premier étage à l'intérieur du grand bâtiment de l'ancien Palais de Justice du Cap Manuel, l'artiste, dans une liberté totale, y déploie plusieurs œuvres variées allant des toiles accrochées sur les murs, des sculptures en bois et fers, ainsi que d'autres installations. Serigne Mbaye Camara travaille avec des techniques diverses qui allient les papiers découpés, le collage, le dessin, la peinture, la sculpture.

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"Il y a des dessins colorés, des volumes et des installations. Alors, il y a un retour de forme qui est annoté. C'est le personnage que j'ai utilisé pour la première fois dans mes premiers travaux de collage pour renforcer ce souci, ou ce besoin. J'avais besoin d'avoir une écriture personnelle", explique l'artiste trouvé dans son espace d'exposition.

Serigne Mbaye Camara fait partie des premiers éducateurs artistiques du Sénégal envoyés en France pour se former et revenir au pays pour remplacer les assistants techniques à l’École des beaux-arts de Dakar, devenue aujourd'hui l’École nationale des arts et métiers de la culture (ENAMC).

Diplômé de l’École nationale des beaux-arts du Sénégal, puis de l’École normale supérieure de Cachan en France, il a mené parallèlement une carrière de créateur, de formateur et de responsable pédagogique.

A l’École nationale des arts de Dakar, il a notamment dirigé les départements des Arts plastiques et de Coupe, couture et mode avant d'exercer comme conseiller pédagogique. Camara est associé à la deuxième génération de l’École de Dakar, un mouvement du renouveau artistique né au Sénégal après les indépendances et soutenu par le président-poète Léopold Sédar Senghor.

L'artiste relève la chance qu'ont ses jeunes collègues d'aujourd'hui, qui, "à l'aide d'un clic sur leur téléphone, ont accès à beaucoup de documents sur l'art".

"Quand on était étudiant à l’École des beaux-arts, on était obligé d'aller jusqu'au centre culturel français pour avoir des informations sur l'art", se rappelle-t-il. Sa formation en France lui a ouvert les yeux sur l'orientation artistique à prendre après avoir vu les travaux du dessinateur et peintre espagnol Pablo Picasso, du sculpteur et peintre suisse, Jean Tinguely, et du sculpteur français, César Baldaccini, figure du nouveau réalisme.

"J'avais vu que chacun [de ces grands artistes] avait une façon de faire dans l'application et dans la mise en situation. Alors, je me suis dit pourquoi pas moi ! C'est ainsi que j'ai commencé à utiliser des bandes en faisant plein de scarifications. Et le personnage est venu après pour renforcer cette démarche artistique", explique Serigne Mbaye Camara, natif de Saint-Louis au nord du Sénégal.

Ses premiers travaux de bandes sortis sur des plans cadre, puis muraux pour accompagner son personnage, marquent l'évolution de son art qui, selon lui, lui a permis d'avoir un salaire et une maison à Diamalaye. Serigne Mbaye Camara incarne "l'(Anti) fragilité", thème de cette édition de la Biennale qui lui rend hommage, car, dit-il, son travail s'appuie sur ses émotions en faisant avec ce qu'il a entre les mains.

Il conseille aux jeunes artistes d'avoir leur propre ligne pour marquer la différence, donnant l'exemple d'une musique écoutée par un groupe au même moment. "Chacun exprime son ressenti, ses émotions. Certains vont pleurer, d'autres chantent, rient, dansent, etc. C'est plus les émotions qui vont sortir et on met en forme ces émotions", lance-t-il. Serigne Mbaye Camara a exposé en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Il est Chevalier de l'Ordre national du Mérite ainsi que de l'Ordre national des Arts et des Lettres du Sénégal.