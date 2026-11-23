Matam — Le chef du Service régional de la promotion du développement territorial de Matam (nord), Pape Ibrahima Ndiaye, a invité, samedi, les collectivités territoriales à renforcer leur accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment par la mise en place de lignes budgétaires dédiées au développement de l'entrepreneuriat local.

"On ne peut pas employer tout le monde dans la fonction publique. Ce que nous pouvons faire, c'est promouvoir les jeunes entrepreneurs dans nos localités", a-t-il déclaré, appelant les collectivités territoriales à renforcer leur accompagnement des initiatives entrepreneuriales.

S'exprimant samedi, lors de la clôture de la cinquième édition du Salon de l'entrepreneuriat du Nord Sénégal (SENS), tenue du 16 au 21 novembre, il a souligné le rôle essentiel des collectivités dans la promotion des initiatives économiques locales.

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"Les collectivités territoriales doivent intégrer l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs débats d'orientation budgétaire afin de soutenir les porteurs de projets et de pérenniser les acquis des partenaires techniques et financiers", a plaidé Ibrahima Ndiaye. "Certes on ne peut pas recruter tous dans la fonction publique, mais ce que nous pouvons faire, c'est de promouvoir les jeunes entrepreneurs dans nos localités ", a lancé M. Ndiaye, par ailleurs coordonnateur du comité scientifique de ce salon. Le responsable a également insisté sur la nécessité de faciliter l'accès des femmes à la terre, en encourageant les collectivités territoriales à les accompagner dans leurs démarches foncières.

Revenant sur le bilan du salon, il a fait état de plus de 640 visiteurs et salué la participation de plusieurs régions du Sénégal ainsi que l'ouverture de la manifestation à la coopération entre Matam et le Brakna, une région de la Mauritanie. Cette édition a également été marquée par un concours de présentation de projets ayant enregistré 49 candidats. Trois lauréats ont été récompensés avec des enveloppes respectives d'un million, de 750 000 et de 500 000 francs CFA. Le salon, initié par l'incubateur NGARTAM, vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à renforcer l'accompagnement des jeunes et des femmes porteurs de projets dans le nord du Sénégal.