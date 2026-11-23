Saint-Louis — Le ministre de l’Énergie et du Pétrole Abdourahmane Diouf a invité, samedi, les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB, nord) à s'engager dans la vie associative, qu'il considère comme une "école de formation" au même titre que l'université.

"La vie universitaire ne se résume pas aux diplômes : l'engagement associatif est aussi une école de formation", a déclaré l'ancien président d'amicale à l'UGB, en donnant en exemple son propre parcours. Il s'adressait à des étudiants à l'occasion des 48 Heures de "Perspectives professionnelles", organisées par l'Amicale des étudiants de l'UFR des Sciences juridiques et politiques de l'UGB, dont il est le parrain. Placée sous le thème "Du temple du savoir à l'exercice du métier : façonner les figures de demain", cette initiative vise à rapprocher le monde universitaire des réalités professionnelles, à inspirer les étudiants et à leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Le ministre qui fait partie de la première promotion de cette université du nord du pays a également prodigué des conseils à ses cadets, les exhortant à faire preuve d'audace et d'ambition. "Aucune porte ne vous est fermée après votre formation universitaire", a lancé M. Diouf. "Il est possible de rêver et, à force de travail et d'engagement, d'arriver à un certain résultat", a-t-il affirmé.

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole a invité les étudiants à ne pas laisser le hasard déterminer leur avenir. "Une part d'incertitude demeure dans tout parcours. Dans la vie, il y a une part de raison, une part de rationalité, une part d'ambition et forcément une part de destin", a estimé Abdourahmane Diouf.

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Il est revenu sur les circonstances de son orientation à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, rappelant s'être inscrit "à la dernière minute sur une fiche d'orientation pour l'UGB, alors que j'étais initialement en lice pour intégrer l'UCAD". De son côté, le président de l'Amicale des étudiants de l'UFR des Sciences juridiques et politiques, Christian Bangaly Koulemou, a justifié le choix du parrain par son parcours universitaire.

Le ministre a également expliqué que l'organisation de cette activité répond à une volonté de dissiper une certaine angoisse chez les étudiants, souvent confrontés à des interrogations sur leur avenir professionnel après l'enthousiasme suscité par l'obtention du baccalauréat.