La start-up tunisienne Grow It Yourself (GIY) a été distinguée comme meilleur projet d'agriculture intelligente dans le monde arabe, lors de la quatrième édition du Sommet arabe des petites et moyennes entreprises (PME), tenue à Bagdad du 18 au 20 novembre 2026 à l'initiative de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO).

GIY dans le top 10 sur près de 300 entreprises

Grow It Yourself a été retenue parmi les dix meilleures entreprises sur près de 300 sociétés en compétition. La start-up tunisienne a présenté son expérience dans l'agriculture intelligente et l'hydroponie, avec des solutions innovantes qui permettent de réduire la consommation d'eau tout en améliorant la production agricole. L'information a été annoncée samedi par l'Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) sur sa page Facebook.

Selon l'ONE, cette distinction confirme la capacité des start-up tunisiennes à innover et à rivaliser à l'échelle régionale, en particulier dans les technologies agricoles et le développement durable. Fondée en 2020, l'ONE accompagne les entrepreneurs et les PME tunisiennes et soutient l'innovation, l'économie numérique ainsi que l'économie sociale et solidaire.

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700 entreprises et 25 pays réunis à Bagdad

Placée sous le thème « Croissance accélérée et réussite entrepreneuriale durable », l'édition 2026 du Sommet arabe des PME s'est tenue à la Foire internationale de Bagdad. Elle était organisée par la CESAO en partenariat avec le ministère irakien du Plan.

Le sommet a réuni quelque 700 entreprises de 25 pays, aux côtés de décideurs publics, d'investisseurs, d'institutions financières, de partenaires au développement et d'organisations d'appui aux entreprises. L'objectif était de trouver des réponses concrètes aux principaux défis des PME : accès aux marchés, financement, compétitivité et résilience.

Un rendez-vous devenu incontournable pour les PME arabes

Lancé en Jordanie en 2022, le Sommet arabe des PME a ensuite fait étape au Maroc en 2023 puis au Qatar en 2024, avant Bagdad cette année. Il s'est imposé comme la principale plateforme régionale de soutien aux PME et à l'entrepreneuriat dans le monde arabe.

À l'issue de l'édition précédente, les institutions partenaires s'étaient engagées à mobiliser plus de 300 millions de dollars en faveur des PME de la région, selon la CESAO. Pour une jeune pousse comme GIY, une telle reconnaissance peut ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs et partenaires régionaux.