L'Université de Sfax a accueilli récemment une délégation universitaire tuniso-japonaise afin d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération académique et scientifique entre la Tunisie et le Japon, dans le cadre d'une initiative lancée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Université de Sfax visant à renforcer son ouverture sur l'espace universitaire international et à élargir son réseau de partenariats académiques et scientifiques. Cette démarche ambitionne de favoriser les échanges d'expertises et de compétences ainsi que de consolider la coopération dans le domaine de la recherche.

Les discussions ont notamment porté sur le développement de la mobilité universitaire, la réalisation de projets de recherche communs et la mise en place de partenariats académiques entre les établissements universitaires des deux pays.

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La rencontre s'est déroulée en présence du président de l'Université de Sfax, de ses deux vice-présidents ainsi que des membres de la délégation universitaire, composée de la docteure Khawla Ben Saïda, de l'Université japonaise de Kyushu, du docteur Rami Derbel, de l'Université de Saga, et de la docteure Lobna Affes, représentant la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

En marge de cette visite, la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax a également organisé une rencontre-débat au profit des étudiants, des chercheurs et des enseignants. Cette initiative a permis de présenter les possibilités d'études au Japon, les perspectives de poursuite d'un doctorat, les opportunités de développement des parcours professionnels ainsi que les enjeux liés à la création et au développement d'entreprises durables.