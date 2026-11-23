Un derby fade. Pas de gagnant à la fin.

Un match équilibré mais une EST qui n'a pas profité de sa supériorité numérique à la 70'. Le CA a joué avec les moyens du bord. Un point équitable grosso modo.

Un derby inodore et incolore en somme sur le terrain malgré une belle ambiance sur les gradins, c'est ce qu'on peut dire. On a vu de plus beaux derbies, on a vu une meilleure qualité de joueurs franchement.

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Pour le CA, ce point est bon à prendre compte tenu de deux points : l'infériorité numérique à partir de la 70' après l'expulsion de Bouguerra (un petit joueur qui a lésé son équipe deux minutes après son entrée), et aussi la mauvaise qualité de l'effectif vidé depuis la dernière saison après un mercato intelligent.

Résister pendant plus de 20' à une armada de joueurs qui ont coûté cher à Hamdi Meddeb et qui ont des CV très respectables, est le seul point lumineux d'un Maher Kanzari qui, comme d'habitude, a usé du jeu direct et raté son casting et ses changements.

Il s'estime très heureux que Moez Hadj Ali ait touché la transversale à la 86' après un joli mouvement sur la gauche et un assist intelligent de Konaté. C'était l'occasion la plus nette de la partie où les joueurs de part et d'autre ont cumulé les déchets techniques indignes de joueurs de ce niveau.

Passons à l'EST. Pour une équipe qui a changé à 70%, et qui a investi des millions de dinars pour se renforcer, ce point n'est pas une très bonne affaire. Face à un adversaire diminué et qui a des problèmes de défense qui lui ont coûté deux défaites, et avec cette armada de joueurs dans l'effectif tels que Ribeiro (tout ça pour ça), Castillo, Chikhaloui, Farraj ou Konaté, peinaient à gagner et surtout à développer un volume de jeu consistant, est une déception.

L'EST ne pouvait pas tomber sur un CA moins armé et moins faible en défense, et malgré cela, l'équipe de Pablo Franco a été irrégulière, prenable à certains moments, versant dans une possession stérile et en largeur.

Bechir Ben Said a été décisif pour sauver un but tout fait face à Simpara (26') qui a tiré du pied gauche mais le gardien international a dû sauver in extremis avec la main droite. Ben Ali a sauvé une seconde fois devant un Kadida qui a pivoté mais son tier a été dévié.

Duels et gâchis

Si le moment fort de l'EST a eu lieu au début du match et à partir de la 70', celui du CA a eu lieu de la 25' à la 35' et puis pendant le premier quart d'heure de la reprise. Mais le point commun des deux équipes, il n'y avait pas les joueurs capables de faire la différence dans les dix-huit mètres, de mettre la touche nécessaire sur le dernier effort. On a vu beaucoup de duels, mais aussi beaucoup de passes ratées, de déchets techniques de part et d'autre.

Les balles arrêtées n'ont rien apporté pour le CA ni à l'EST, chose bizarre pour deux entraineurs qui ont toute la semaine pour se préparer à cet exercice. Les changements de Franco ont été tardifs, un joueur comme Blaili n'a rien fait (il n'a plus les jambes de sa jeunesse), Danho a joué trois minutes pour écoper d'un carton jaune et sortir sur blessure ! alors que Hadj Ali a raté la balle du match.

Côté Kanzari, il a vu que Khadhraoui était perdu comme d'habitude, mais il l'a remplacé par un Bouguerra beaucoup plus maladroit pour tenter ce geste agressif et léser ses équipiers. Où est Harzi, Ait Malk, Chikhaoui, Mahmoud et même Jebali, tous des joueurs techniques ?

Zwayer : copie acceptable

L'arbitre Allemand a imposé sa personnalité sur le match, a distribué les cartes des deux côtés pour ne pas commettre de grosses erreurs. Deux scènes clefs : le carton rouge donné à Bouguerra et amplement mérité sur appel de la VAR, mais une autre scène que l'Allemand et son staff à la VAR n'ont pas voulu sanctionner. Ben Ali simule et tombe sans le moindre contact avec Kadida voulant un penalty imaginaire.

Zwayer aurait dû sortir un deuxième carton jaune pour simulation claire et nette de Ben Ali. Sinon, l'Allemand a maîtrisé le match et en tout cas, aucun arbitre tunisien n'aurait pu faire autant. Dans l'ensemble, un derby à oublier, car ni la qualité du jeu ni celle des joueurs n'étaient plaisantes.

Des calculs de part et d'autre, même si Kanzari peut être heureux de gagner un point à 10 contre 11 et Franco peut nourrir des regrets pour avoir perdu deux points surtout vers la fin du match. Les meilleurs du match sont Zaddem et Chamekh du côté clubiste, Ben Said et Konaté du côté de l'Espérance