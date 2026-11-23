Publier un arrêté brut, sans pédagogie préalable, revient à jeter une allumette dans un champ d'herbes sèches en s'étonnant ensuite que les réseaux sociaux soufflent sur les braises.

Il y a, dans la communication de nos institutions publiques, une étrange et persistante fascination pour la médecine d'urgence : on laisse d'abord la fièvre monter, l'inquiétude gagner les foyers avant d'accourir, quatre jours plus tard, avec un seau d'eau en guise d'explication.

Le communiqué publié hier par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé en offre une illustration presque caricaturale. Il aura donc fallu que l'émotion populaire s'emballe, que la rumeur fasse de chaque citoyen franchissant le seuil d'une officine le prochain contribuable d'une taxe de cinquante dinars, pour que l'administration daigne enfin traduire en langage humain ce qu'elle avait gravé dans le marbre froid du Journal officiel du 13 novembre.

Non, le malade ordinaire n'aura pas à payer son ordonnance au prix fort ; cette redevance ne concerne que les « commandes confirmées », ces traitements d'exception importés au compte-gouttes, et sera supportée par l'officine.

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Tout est dit, tout est clair, tout est rassurant. Mais pourquoi faut-il toujours panser la plaie alors qu'il était si simple d'éviter les coups sur un ring ?

C'est là que le bât blesse, et il blesse profondément la confiance publique. Nos administrations continuent de rédiger leurs décisions comme on grave des stèles juridiques, oubliant qu'un texte réglementaire, dès qu'il touche à la santé -- ce bien si fragile, si intime, si prompt à éveiller l'angoisse --, résonne immédiatement dans l'âme collective. Publier un arrêté brut, sans pédagogie préalable, sans cette parole d'accompagnement qui désamorce le malentendu avant même qu'il ne naisse, revient à jeter une allumette dans un champ d'herbes sèches en s'étonnant ensuite que les réseaux sociaux soufflent sur les braises.

Car la nature humaine -- et plus encore la nature numérique -- a horreur du vide. Quand l'institution se tait ou parle en code, la rumeur s'empresse d'occuper le terrain avec les habits séduisants de la compassion et du scandale. On ne saurait reprocher aux citoyens de s'alarmer lorsqu'ils croient leur pouvoir d'achat et leur droit aux soins menacés; on peut en revanche s'interroger sur l'entêtement de nos décideurs à ignorer les règles les plus élémentaires de l'art de gouverner.

Communiquer, ce n'est pas éteindre des incendies à reculons. C'est éclairer le chemin avant que la nuit ne tombe. Il est grand temps que nos institutions apprennent cette grammaire simple : celle d'une parole qui devance, qui explique avec chaleur et qui respecte l'intelligence du citoyen. Faute de quoi, même les décisions les plus légitimes continueront d'avoir le goût amer de la maladresse.