Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé plusieurs mesures destinées à moderniser la formation professionnelle, renforcer l'insertion des jeunes et encourager l'entrepreneuriat en Tunisie. Parmi les principales annonces figurent l'évaluation des sociétés communautaires dès 2027, le développement de nouvelles spécialités de formation et la poursuite des mécanismes de financement des projets privés.

Intervenant lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027, le ministre a présenté les principaux indicateurs de l'emploi ainsi que les réformes envisagées.

Formation professionnelle : de nouvelles spécialités adaptées au marché de l'emploi

La modernisation de la formation professionnelle figure parmi les priorités du ministère. Riadh Chaoued a annoncé la mise en place d'une plateforme de prospection des nouveaux métiers, destinée à anticiper les besoins du marché du travail et à identifier les compétences recherchées par les entreprises.

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Parallèlement, les programmes de formation font l'objet d'une révision afin de mieux répondre aux mutations technologiques et économiques.

Le ministre a toutefois reconnu que les équipements des centres de formation demeurent insuffisants, malgré une augmentation des investissements consacrés à leur modernisation.

En 2026, 12 millions de dinars ont été alloués à l'acquisition d'équipements modernes, contre seulement 3 millions de dinars en 2024.

La nouvelle carte de formation et les spécialités envisagées seront soumises au Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement. Le ministre a également plaidé pour une orientation plus précoce des jeunes vers les filières professionnelles.

Chômage en Tunisie : un taux de 15 % au troisième trimestre 2026

Présentant les résultats enregistrés sur le marché de l'emploi, Riadh Chaoued a indiqué que le taux de chômage en Tunisie s'est établi à 15 % au troisième trimestre 2026, contre 15,4 % à la même période en 2025.

Selon les chiffres communiqués par le ministre, les bureaux de l'emploi ont contribué à la création de 40 000 emplois directs en 2026, tandis que 4 500 jeunes ont bénéficié de formations complémentaires.

Autre indicateur mis en avant : 100 000 contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) ont été conclus, avec un taux d'insertion annoncé de 75 %, contre 53 % l'année précédente.

Le ministre a également précisé que ces contrats ne font plus l'objet de renouvellement, dans le cadre des efforts visant à réduire la précarité professionnelle.

Financement des projets : plusieurs lignes de crédit pour soutenir l'entrepreneuriat

Le soutien à l'initiative privée constitue un autre axe de la politique de l'emploi. Le projet de loi de finances 2027 prévoit notamment des incitations fiscales et financières destinées à encourager la création de projets.

Dans ce contexte, le ministre a présenté les mécanismes de financement mis en place à la suite d'une convention conclue en 2026 entre les ministères de l'Emploi et des Finances et plusieurs établissements bancaires publics et privés.

Plusieurs lignes de crédit ont été détaillées :

35 millions de dinars destinés aux sociétés communautaires, dont 105 ont reçu une notification de financement et 77 ont déjà bénéficié d'un décaissement.

15 millions de dinars pour les zones de développement régional, avec un objectif de 500 crédits et environ 750 emplois.

23 millions de dinars ayant déjà permis de financer 5 226 projets, représentant une capacité de création de plus de 7 000 emplois.

500 crédits réservés aux personnes en situation de handicap.

20 millions de dinars destinés aux personnes à revenus limités.

Le ministre a également révélé que le Fonds de l'emploi avait accordé 17 000 crédits en 2026, dans le cadre d'autres mécanismes de financement.

Face à la demande croissante, le département envisage d'étudier une ligne de financement spécifique pour les entreprises en difficulté.

Sociétés communautaires : 373 structures créées et une évaluation prévue en 2027

Le dossier des sociétés communautaires a occupé une place importante dans les échanges avec les députés, plusieurs élus ayant dénoncé les difficultés administratives et les obstacles qui freinent leur développement.

Riadh Chaoued a précisé que 373 sociétés communautaires ont été créées en Tunisie, tandis que 918 intentions de création ont été enregistrées sur la plateforme numérique dédiée.

Il a rappelé que le rôle de son département consiste principalement à assurer l'accompagnement des promoteurs et à faciliter leur accès aux mécanismes de financement.

Le ministre a également insisté sur une distinction essentielle : les financements accordés aux sociétés communautaires constituent des crédits remboursables et non des subventions, conformément à la législation en vigueur.

Concernant l'évaluation de ce modèle économique, Riadh Chaoued a expliqué que les expériences internationales nécessitent généralement entre trois et cinq années avant de pouvoir faire l'objet d'un bilan approfondi.

Il a néanmoins annoncé que son ministère prévoit de lancer une évaluation des sociétés communautaires dès 2027, afin d'examiner les résultats de cette expérience.

Entrepreneuriat des jeunes : des clubs d'initiative dans les centres de formation

Pour développer la culture entrepreneuriale, le ministère envisage également l'organisation d'un concours dédié à l'initiative privée et la création de clubs d'initiative au sein des centres de formation professionnelle.

L'objectif est d'encourager les apprenants à concevoir et à développer leurs propres projets avant même l'obtention de leur diplôme.

À travers ces différentes mesures, le ministère entend renforcer l'adéquation entre formation et emploi, faciliter l'accès au financement et promouvoir l'auto-emploi, dans un contexte où le chômage demeure un défi majeur pour l'économie tunisienne.