Créé en 1919, le Mauritius Sugar Syndicate (MSS) commercialise l'ensemble du sucre produit à Maurice. Une production qui a fondu en vingt ans, passant d'environ 600 000 tonnes à quelque 230 000 tonnes aujourd'hui. Hormis 25 000 à 30 000 tonnes destinées au marché local, tout est exporté vers 65 pays, et le secteur cannier, en comptant la bagasse et la mélasse, pèse encore environ 2 % du PIB. Le MSS sera l'un des exposants du U.S-Africa Business Summit, organisé à Maurice du 6 au 9 décembre. Son CEO, Devesh Dukhira, explique comment les sucres spéciaux mauriciens se sont fait une place aux États-Unis, pourquoi le quota dont bénéficie le pays est devenu trop étroit, et ce que la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) change pour les exportateurs.

Quel est le rôle du Mauritius Sugar Syndicate, et quelle place occupe le sucre mauricien sur les marchés internationaux ?

Le Syndicat des sucres regroupe tous les producteurs sucriers de Maurice, planteurs et usiniers confondus. Son rôle est de vendre le sucre au meilleur prix, puis de redistribuer les recettes parmi les producteurs : c'est ce qu'on appelle le prix ex-Syndicat. Pour y arriver, nous cherchons les meilleures opportunités de vente et nous essayons de réduire au minimum les coûts de la chaîne d'approvisionnement, pour que le prix net soit le plus élevé possible.

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Avec la disparition des prix garantis en Europe sous le Protocole sucre, en 2009, nous avons mis en place une stratégie tournée vers la valeur ajoutée. Depuis une quinzaine d'années, nous nous concentrons sur les sucres spéciaux, des sucres non raffinés destinés à la consommation directe, comme le Demerara ou le Muscovado. Contrairement aux sucres raffinés, ils gardent la saveur de la canne. Ils plaisent aux consommateurs qui cherchent un sucre au goût naturel, pour leur café, leurs gâteaux ou leur cuisine, et qui sont prêts à payer plus cher. L'alternative, c'est le sucre blanc, une commodité dont le prix est très volatil.

Nous sommes aujourd'hui présents dans 65 pays, sur des marchés de niche. L'Europe représente environ deux tiers de nos exportations, mais nous vendons aussi aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Chine. Dans beaucoup de ces pays, Maurice est un leader du marché et une origine de préférence pour les consommateurs.

L'AGOA a expiré fin septembre 2025, avant d'être rétablie puis prolongée jusqu'en 2028. Qu'est-ce que cela change pour le sucre mauricien ?

Il faut bien comprendre que le sucre n'est pas exporté sous l'AGOA. Notre accès au marché américain repose sur le système de contingent tarifaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), cet engagement des États-Unis à importer du sucre roux à un tarif très réduit, dans la limite d'un quota. Mais même dans le cadre de ce contingent, quand l'AGOA n'est pas en vigueur, une petite taxe résiduelle s'applique : ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même 30 à 40 dollars. Avec la prolongation de l'AGOA, aucune taxe ne s'applique. Évidemment, ça rend notre produit encore plus compétitif. L'accès, nous le devons à l'engagement des États-Unis à l'OMC, mais c'est grâce à l'AGOA que cette taxe résiduelle ne s'applique pas.

Comment fonctionne ce quota sur le marché américain ?

C'est ce qu'on appelle un tariff rate quota. Les États-Unis se sont engagés à l'OMC à importer 1,2 million de tonnes de sucre roux à un tarif très réduit, alors que la taxe normale est élevée, environ 350 dollars la tonne. Comme fournisseur traditionnel, Maurice dispose de 1,2 % de ce quota, soit environ 12 000 tonnes, à condition qu'il s'agisse de sucre roux, ce qui inclut nos sucres spéciaux.

Nous avons ce quota depuis des décennies et, depuis plus d'une dizaine d'années, nous le remplissons entièrement avec nos sucres spéciaux. En fait, aujourd'hui, il ne suffit pas. Nous pourrions vendre davantage aux États-Unis, où des clients apprécient vraiment les sucres de Maurice. Mais au-delà du quota, il faut payer la taxe, ce qui nous empêche de vendre plus.

Il arrive que les États-Unis réallouent des quotas ou accordent des volumes supplémentaires, par exemple quand le marché manque de sucre ou quand certains pays n'arrivent pas à fournir leur part. Nous en avons profité : certaines années, nous avons exporté 14 000 à 15 000 tonnes. C'est un marché intéressant parce qu'il est assez protégé, ce qui garantit des prix de vente rémunérateurs.

Pourquoi le MSS participe-t-il au U.S.-Africa Business Summit ?

Nous serons parmi les exposants présents au sommet. Nous exportons régulièrement vers les États-Unis, où nous avons une dizaine de clients réguliers, et les sucres spéciaux mauriciens y sont déjà connus sur les marchés de niche. L'idée est de consolider notre présence, de faire découvrir aux visiteurs les produits de Maurice et, je l'espère, de susciter de nouveaux intérêts. Le marché est dynamique, et nous avons des concurrents, notamment en Amérique centrale et en Amérique latine. Il faut toujours être à l'avant-garde et chercher de nouveaux segments.

Comment l'Afrique peut-elle aider Maurice à mieux atteindre le marché américain ?

Plusieurs pays africains, comme l'Eswatini, disposent eux aussi de quotas aux États-Unis. Mais je pense que la relation entre l'Afrique et les États-Unis doit être vue de façon plus large, pas seulement pour le sucre.

Il existe déjà des investissements mauriciens dans la filière en Afrique. Comme nos terres sont limitées, nous ne pouvons pas produire davantage, et des groupes se sont développés sur le continent. Mais ces investissements visent surtout les marchés domestiques de ces pays, qui sont déficitaires en sucre, et non l'exportation.

Ce qui pourrait être envisagé, c'est un accord entre l'Afrique et les États-Unis, soit pays par pays, soit dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui couvre tout le continent. Ce que nous souhaiterions vraiment, c'est obtenir un accès additionnel, puisque notre quota actuel ne suffit pas. Un tel accord, qui irait au-delà de ce que nous avons à l'OMC, pourrait permettre à Maurice, mais aussi à d'autres pays africains, d'exporter davantage vers les États-Unis.

Au-delà du sucre, quels autres atouts la filière peut-elle valoriser ?

Le secteur est déjà bien diversifié. La beauté de la canne, c'est qu'elle est une plante énergétique. La bagasse sert à produire de l'électricité, la mélasse à faire de l'éthanol ou du rhum. Même les résidus sont utilisés : les cendres issues de la combustion de la bagasse servent d'engrais, et aussi de matériau pour renforcer le béton. Ça se fait déjà à Maurice, et il y a sans doute d'autres pistes à explorer, avec un soutien technique.

Quelle importance ont les certifications Fairtrade et Bonsucro ?

Ce sont des certifications de durabilité. Le marché sucrier est devenu plus sophistiqué : le sucre n'est plus seulement une commodité. Sur nos marchés de niche, les consommateurs veulent s'assurer que la production est durable, que l'on pourra encore cultiver la canne à Maurice dans 20, 30 ou 50 ans. Cela suppose le respect de l'environnement et une bonne gouvernance. Nous le faisons déjà, mais il faut pouvoir le démontrer, d'où ces certifications indépendantes.

Les coopératives de petits planteurs sont certifiées Fairtrade depuis 2006 ou 2007. Nous exportons aujourd'hui environ 16 000 tonnes de sucre Fairtrade, et il y a aussi des demandes aux États-Unis. Bonsucro existe à Maurice depuis sept ou huit ans. Il répond plutôt aux besoins industriels, et seuls les Européens en demandent. Aujourd'hui, près de 50 % de la production sucrière de l'île serait certifiée Bonsucro ou Fairtrade, ce qui est un très bon signal pour le marché.

Quel message adressez-vous aux opérateurs qui envisagent de participer au sommet ?

Ce sommet est important, parce que le marché américain l'est pour les sucres spéciaux, et parce qu'il permet de comprendre ce qui se passe sur place et l'état des relations commerciales entre Maurice et ces pays. Il n'y aura d'ailleurs pas que les États-Unis : beaucoup de pays africains seront aussi présents. Notre force, à Maurice, c'est d'avoir toujours été très orientés vers l'international, surtout pour les exportations. Ce sommet est une occasion de comprendre ce qui se passe sur les différents marchés et quelles opportunités exploiter. Pour le secteur sucrier, le marché américain est un débouché important et constant à l'export. C'est pourquoi il est intéressant pour nous d'être partie prenante de cet événement.