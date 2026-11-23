La conférence des Nations unies sur le climat (COP31), organisée à Antalya, en Turquie, s'est achevée ce dimanche 22 novembre sur un échec diplomatique. Après les négociations les plus longues de l'histoire des COP, les quelque 200 pays participants ne sont pas parvenus à adopter un accord final, faute de consensus sur la place des énergies fossiles dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La proposition de déclaration politique, élaborée conjointement par les présidences turque et australienne, a été rejetée par l'Union européenne et plusieurs autres pays. «Nous n'approuverons pas une décision qui ne mentionne même pas les combustibles fossiles, principal moteur du changement climatique», a déclaré le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne.

Le Panama, les îles Marshall, le Vanuatu et le Belize ont également exprimé leur opposition au texte. Le président de la COP31, Murat Kurum, a finalement reconnu l'absence de consensus et l'impossibilité d'adopter les décisions proposées.

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Au coeur des désaccords figure l'absence de toute référence explicite à une sortie du charbon, du pétrole et du gaz. Plusieurs pays européens, latino-américains et du Pacifique réclamaient un engagement clair. Mais les pays producteurs d'hydrocarbures, notamment l'Arabie saoudite, s'y sont opposés.

Darragh O'Brien a dénoncé une conférence «prise en otage par des États pétroliers». La France et l'Allemagne ont également jugé le projet d'accord inacceptable, estimant qu'il constituait un recul.

Les discussions ont aussi achoppé sur les financements climatiques destinés aux pays en développement et le calendrier des prochains rapports du Giec.

Cet échec intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la flambée des prix de l'énergie et l'absence des États-Unis. Malgré l'urgence climatique et l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C, les divergences nationales continuent de compromettre les ambitions collectives.