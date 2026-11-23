Le dossier des Chagos, la situation préoccupante des finances publiques et les perspectives économiques du pays ont dominé la conférence de presse du leader du Reform Party, Roshi Bhadain, hier. Sur la question des Chagos, il a appelé le gouvernement à rouvrir les négociations avec le Royaume-Uni et les États-Unis afin d'obtenir une meilleure compensation financière.

Roshi Bhadain estime que Maurice ne doit pas laisser passer l'occasion de revoir les conditions financières de l'accord conclu en 2025. «Chagos se enn oportinite, fode pa les pase.» Selon lui, une clause du traité (article 11, paragraphe 3) pourrait empêcher le pays de réclamer des compensations une fois celui-ci ratifié. Il propose ainsi de reprendre les discussions avec Londres, tout en engageant des négociations directes avec Washington concernant l'utilisation militaire de Diego Garcia. Il souhaite que les modalités financières du bail de 99 ans soient revues et qu'un accord distinct soit conclu avec les États-Unis.

Le leader du Reform Party s'est également attardé sur l'état des finances publiques. S'appuyant sur les dernières projections budgétaires, il a évoqué des recettes de Rs 235 milliards contre des dépenses de Rs 266 milliards, soit un déficit de Rs 31 milliards. La dette publique atteindrait, selon ses estimations, Rs 700 milliards, tandis que le remboursement du capital et des intérêts représenterait quelque Rs 210 milliards pour l'exercice financier 2026-2027.

Face à cette situation, Roshi Bhadain plaide pour des investissements ciblés dans des secteurs stratégiques. Il propose Rs 40 milliards pour le secteur de l'eau, dont Rs 25 milliards consacrés au remplacement des conduites vétustes, Rs 45 milliards pour l'énergie et Rs 72 milliards pour moderniser le port et développer un port de pêche à Mahébourg.

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Sur le plan monétaire, il a vivement critiqué la décision de relever le taux directeur à 5 %. Selon lui, l'inflation à Maurice est largement alimentée par des facteurs importés et une hausse des taux d'intérêt risque surtout d'alourdir les remboursements des ménages ayant contracté des emprunts à taux variable. Il estime que cette mesure pourrait davantage fragiliser les familles déjà confrontées à la hausse du coût de la vie.

Pour relancer l'économie, Roshi Bhadain préconise une réduction des importations, une amélioration de la productivité et un rétablissement de la confiance des investisseurs et des consommateurs. Il annonce également son intention de présenter prochainement d'autres propositions pour redresser l'économie et remettre le pays sur une trajectoire de croissance.