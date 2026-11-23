La première journée du Championnat du monde de pétanque à Khon Kaen a livré son verdict avec une énorme surprise : Madagascar et la Hongrie, finalistes de la précédente édition du tir de précision, ont été éliminés dès les qualifications.

Désigné pour défendre le titre mondial conquis par Zigle en 2024, Tendry Fitia n'a pas réussi à franchir le premier obstacle, tandis que le Thaïlandais Ratchata a fini par s'adjuger la couronne mondiale devant son public.

La première épreuve du Championnat du monde de pétanque 2026, disputé à Khon Kaen, en Thaïlande, a réservé son lot de surprises. Chargé de défendre le titre mondial remporté par Zigle lors de la précédente édition, Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana n'a pas réussi à franchir le cap des qualifications du tir de précision. Le Malgache quitte la compétition dès le premier tour avec un total de 26 points, ce qui le classe à la 31e place, tandis que le Hongrois Nagy László, vice-champion du monde en 2024, n'occupe que la 38e place avec 19 points.

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Un score insuffisant pour espérer une place en repêchage. La discipline a frappé fort d'entrée puisque les deux finalistes du dernier Mondial, Madagascar et la Hongrie, ont été éliminés dès cette première phase. Le champion du monde junior 2017 avait pourtant été désigné à l'issue des regroupements et des tests de sélection, lors desquels il s'était montré le plus performant. Lors de son passage, il a récolté 12 points au tir à boule seule, 3 points à la boule derrière le but, 2 points entre deux boules et 9 points au tir sauté. En revanche, il est resté bredouille lors du dernier atelier, consacré au tir du bouchon, scellant son élimination.

Cette contre-performance a rapidement alimenté les débats sur les réseaux sociaux. Plusieurs amateurs se sont interrogés sur l'absence de Jean-François Daniel Riantsoa Rakotondrainibe, dit « Zigle », champion du monde en titre. Pourtant, les critères de sélection étaient clairs. Lors des tests organisés avant les regroupements, Zigle ne figurait qu'au huitième rang, loin derrière Tendry, qui avait réalisé les meilleurs scores. Le choix du staff technique s'était donc naturellement porté sur ce dernier pour représenter Madagascar en tir de précision.

Pendant que les finalistes de la précédente édition passaient à côté de leur rendez-vous, les favoris ont tenu leur rang. Le Français Mickaël Bonetto et le Thaïlandais Khamdee Ratchata ont dû passer par les repêchages avant de poursuivre leur route. Devant son public, Ratchata a impressionné en totalisant 49 points lors de cette phase, avant de confirmer jusqu'au bout. En finale, le Thaïlandais a dominé l'Algérien Abdelhay Nabib sur le score de 45 à 35 pour succéder à Zigle au palmarès mondial.