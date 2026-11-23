Solide lors de la phase qualificative, avec quatre victoires en cinq rencontres, Madagascar a validé son billet pour les huitièmes de finale du Championnat du monde de pétanque à Khon Kaen. Malgré un revers face à la Thaïlande lors du dernier tour, les vice-champions du monde restent pleinement engagés dans la course au titre et affronteront le vainqueur du duel entre l'Algérie et le Niger pour une place en quarts de finale.

Après la désillusion en tir de précision, la sélection malgache a retrouvé le sourire lors de l'épreuve reine du Championnat du monde de pétanque disputé à Khon Kaen, en Thaïlande. Au terme des cinq tours du système suisse, les représentants de la Grande île ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale grâce à un bilan solide de quatre victoires pour une seule défaite. Le trio composé d'Olivier « Liva » Rakotomanana, de Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, dit « Baloty », et de Lova Satamandimby Rakotoarisoa a parfaitement lancé sa campagne.

Madagascar a successivement dominé la Pologne (13-4), l'Algérie (13-6), l'Île Maurice (13-9) et le Sénégal (13-6), confirmant son statut de prétendant sérieux au titre mondial. La cinquième rencontre face à la Thaïlande, pays hôte, constituait un véritable test. Soutenus par leur public, les Thaïlandais ont rapidement pris les commandes de la partie, menant 10 à 1 après seulement trois mènes. Malmenés, les Malgaches ont toutefois démontré leur caractère en réduisant progressivement l'écart pour revenir à 10-6.

À la sixième mène, les locaux ont repris leurs distances (12-6) avant de conclure la rencontre sur le score de 13 à 6. Un tir au bouchon manqué par les Malgaches a mis un terme à leurs derniers espoirs de retour.

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Cette défaite n'a cependant pas remis en cause la qualification des vice-champions du monde. Grâce à leurs quatre succès lors de la phase qualificative, les Malgaches accèdent directement aux huitièmes de finale de l'épreuve. Ils y affronteront le vainqueur du match de cadrage opposant l'Algérie au Niger. La route vers le sacre est encore longue, mais les protégés de Hery Morondava ont rassuré par leur régularité et leur capacité à répondre présents dans les moments importants.

Désormais, place aux matchs à élimination directe, où chaque mène comptera davantage. Pour Liva, Baloty, Lova et Tendry, l'objectif demeure inchangé : effacer la déception de la finale perdue face à l'Italie en 2024 et ramener le trophée mondial à Madagascar.