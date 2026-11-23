Après trois journées de compétition disputées les 14 et 15 novembre puis le 21 novembre au gymnase couvert d'Ankorondrano, les Championnats de Madagascar seniors de badminton ont livré leur verdict.

Sans surprise, Joy Toky et Stéphania ont confirmé leur statut de références nationales en conservant leurs titres respectifs en série A1, à quelques mois des grandes échéances africaines et régionales.

Les Championnats de Madagascar seniors de badminton ont réuni 87 joueurs issus des ligues d'Analamanga, du Vakinankaratra et de l'Atsinanana. Dix finales étaient au programme de cette édition, marquée par la confirmation des meilleures raquettes du pays.

Chez les dames, en série A1, Razafimamonjiarison Stéphania (MB2ALL) a une nouvelle fois démontré sa domination. Opposée à sa coéquipière Razanamaly Soaniaina, elle s'est imposée sans trembler en deux sets (21/9, 21/8). La badiste signe ainsi un troisième titre national consécutif et le quatrième de sa carrière. Dans la catégorie reine masculine, Tokinirina Razafimandimby, dit Joy (MB2ALL), a également conservé son titre.

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Face à Julio Keman Randriamalala (DDBC), le champion a dû s'employer après avoir concédé la première manche (19/21). Plus entreprenant par la suite, il a renversé la situation en remportant les deux sets suivants (21/11, 21/17) pour décrocher une troisième couronne nationale d'affilée. « Comme l'an dernier, j'ai essayé de sortir de son schéma de jeu », a expliqué Joy Toky à l'issue de la rencontre. Le champion a également insisté sur la nécessité de disposer d'un regroupement permanent et d'infrastructures adaptées en vue des prochaines échéances continentales et régionales.

Le président de la Fédération malgache de badminton, Mota Ravalison, s'est pour sa part félicité du rajeunissement de l'élite nationale. Selon lui, le niveau technique des hommes est encourageant, même si davantage de confrontations internationales restent nécessaires. Après ces championnats, les regards se tournent désormais vers la sélection nationale, appelée à préparer les Championnats d'Afrique par équipes et les Jeux des Îles de l'océan Indien aux Comores.

Tous les champions de Madagascar seniors

Série A1 hommes : Tokinirina Razafimandimby « Joy Toky » (MB2ALL), Série A1 dames : Stéphania Razafimamonjiarison (MB2ALL), Série A2 hommes : Andriantsoa Narindra (St Michel Itaosy), Série B1 hommes : Andriatahinanirina Manambina (St Jo Mahamasina), Série B1 dames : Jessica Rakotomahefa (LCSMI Itaosy), Série B2 hommes : Tsilavintsoa Rakotovololona (St Michel Itaosy), Série B2 dames : Andriamparany Sarindra (St Jo Mahamasina), Vétérans 1 hommes : Jean-Claude Rakotomalala (MB2ALL), Vétérans 2 hommes : Lalamahefa Razakasoavina (MB2ALL), Vétérans dames : Sahondra Rasolonoelina (DDBC)