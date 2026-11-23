La tournée de D.Lain dans le septentrion malgache s'est achevée sur une note particulièrement heureuse. Accompagné de la chanteuse Lianah, l'artiste a renoué avec un public qui semble avoir fait de ses chansons une partie de son propre répertoire. L'accueil a été à la hauteur de cette fidélité. Le showcase organisé au Fun, le samedi 21 novembre dernier, en a apporté une nouvelle illustration.

Dès les premières notes, l'ambiance a pris une autre dimension. Les morceaux s'enchaînent, les voix s'élèvent et la salle reprend les paroles avec une étonnante spontanéité. Le public ne s'est pas contenté d'assister au spectacle, il en est devenu un véritable acteur. Toutes les chansons ont trouvé leurs choristes dans l'assistance. Une communion musicale où la frontière entre la scène et la salle s'est effacée.

Pas de playback pour donner le change. D.Lain a misé sur la prestation en direct, laissant toute sa place à l'interprétation et à l'interaction avec ses aficionados. L'artiste a même improvisé certains passages, histoire de prolonger l'instant et d'entraîner davantage son auditoire dans son univers musical. Une manière de rappeler que la scène ne se résume guère à l'exécution d'une playlist soigneusement préparée.

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Cette ferveur n'a rien d'une découverte pour l'interprète de « Misenge ». Son passage dans la région, il y a deux ans, avait déjà témoigné de l'attachement du public Tavaratra. Deux années plus tard, le constat demeure. D.Lain conserve son pouvoir de mobilisation. Les retrouvailles ont confirmé que le lien ne s'était pas distendu avec le temps.

La présence de Lianah a apporté une autre couleur à cette soirée. Aux côtés de D.Lain, la chanteuse a participé à cette séquence qui a tenu ses promesses. Leur association a ainsi donné un relief particulier au showcase, dans une ambiance portée par la proximité avec les spectateurs.

Effectivement, le succès se lit aussi dans la mémoire des paroles, dans les refrains repris sans hésitation et dans la fidélité de ceux qui répondent présents à chaque rendez-vous. D.Lain a retrouvé bien plus qu'un public : des fans capables de reprendre ses mélodies et de prolonger ses chansons bien après la dernière note. « Misenge » et les autres titres n'ont manifestement pas fini de résonner.