Samoela a mis les petits plats dans les grands pour son rendez-vous « Che bel Canto ». Entouré de son équipe au grand complet et d'invités de marque, l'artiste a offert un spectacle à la hauteur de sa réputation, alliant maîtrise musicale, mise en scène numérique et communion totale avec son public.

Dès l'ouverture, le ton est donné. Un concert résolument tourné vers le numérique. En fond de scène, un grand écran suspendu fait défiler une succession de photographies, tandis que des jeux de lumière viennent sculpter l'espace et accompagner chaque ambiance. Deux écrans latéraux diffusent les paroles, invitant la salle à chanter d'une seule voix.

C'est Tosy qui lance les festivités, imposant d'entrée sa signature avec une puissance vocale qui lui est propre. Le relais est ensuite pris par Ry Kala Vazo, rejoint par Monika Njava, le tout porté par un medley servant de véritable fil conducteur au spectacle. Un combo gagnant qui a immédiatement séduit un public d'inconditionnels, déjà conquis.

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Repris en choeur par les spectateurs, « le revy Samoela » a tenu toutes ses promesses. Le répertoire a entraîné l'assistance à travers trois décennies de création, faisant vibrer la salle sur des incontournables à l'image de « Mila namana » et de « Sexy girl », portés par cette énergie débordante et rythmée qui fait le succès durable de ses titres. L'un des temps forts de la soirée restera le duo réunissant Ry Kala Vazo et Samoela sur « Topi-maso ».

Cette relecture a offert un véritable second souffle au morceau emblématique de Ry Kala Vazo, permettant à Samoela de dévoiler une facette plus nuancée et attendrissante, chaleureusement saluée par les applaudissements du public. Pour sa part, Monika Njava interprète plusieurs titres en parfaite harmonie avec Samoela. Entre prouesse vocale impressionnante, arrangement millimétré et organisation de pro, l'ensemble dégage une maîtrise remarquable à chaque instant. Rien n'est laissé au hasard : la précision de la mise en place sublime la puissance et la justesse de l'interprétation, tandis que la fluidité du déroulement témoigne d'un vrai savoir-faire.

Ce juste équilibre entre talent brut, rigueur technique et sens du détail donne naissance à un rendu aussi percutant que soigné. À travers « Che bel Canto », Samoela confirme une fois de plus sa constance et son exigence artistique, livrant une prestation soignée où la mémoire musicale et la modernité scénique se répondent avec justesse.