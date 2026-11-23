L'Agence foncière industrielle (AFI) prévoit de mobiliser près de 60 millions de dinars en 2027 pour créer de nouvelles zones industrielles et étendre celles déjà existantes en Tunisie. Ce programme vise à renforcer les infrastructures industrielles, à attirer de nouveaux investissements et à favoriser le développement économique dans les régions.

Zones industrielles : un programme de 60 millions de dinars pour 2027

La Tunisie entend accélérer le développement de ses infrastructures industrielles en 2027. L'Agence foncière industrielle (AFI) a élaboré un programme d'investissement d'environ 60 millions de dinars, destiné à la création de nouvelles zones industrielles et à l'extension des espaces existants.

C'est ce qu'a annoncé, dimanche 22 novembre 2026, Salah Zouari, ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027.

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Selon le ministre, ce programme vise à mettre à la disposition des investisseurs de nouveaux espaces aménagés, capables d'accueillir des entreprises industrielles et d'accompagner l'expansion des unités de production déjà implantées.

Des projets industriels confrontés à des retards

Revenant sur les réalisations de l'AFI, Salah Zouari a indiqué que plusieurs projets d'aménagement de zones industrielles ont été engagés au cours des dernières années.

Toutefois, leur rythme d'avancement demeure inégal selon les régions et les sites concernés.

Le ministre a ainsi souligné la nécessité de lever les obstacles qui freinent certains chantiers, afin d'accélérer leur achèvement et de permettre aux projets en difficulté d'atteindre les objectifs initialement fixés.

Il a également insisté sur l'importance d'une mobilisation efficace des financements publics, tout en garantissant une utilisation optimale des ressources et une meilleure rentabilité des investissements réalisés.

Encourager les investissements industriels dans les régions

Au-delà de la création de nouvelles zones industrielles, le ministère mise également sur le développement des pôles technologiques et des pôles de développement présents dans plusieurs gouvernorats.

Ces infrastructures constituent, selon Salah Zouari, des leviers complémentaires pour renforcer l'attractivité économique des territoires et encourager l'implantation de nouvelles entreprises.

L'objectif est notamment de favoriser une répartition plus équilibrée des investissements industriels entre les régions, en développant de nouvelles opportunités économiques en dehors des zones traditionnellement les plus industrialisées.

Le renforcement de ces espaces industriels et technologiques devrait ainsi contribuer à diversifier les activités économiques et à soutenir le développement régional.

Budget 2027 : 7,8 milliards de dinars pour l'Industrie, les Mines et l'Énergie

Lors de son intervention devant les députés, Salah Zouari a également présenté les grandes orientations budgétaires de son département pour l'année 2027.

Le budget du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie devrait atteindre près de 7,8 milliards de dinars, soit une augmentation d'environ 48 % par rapport à 2026.

Le ministre a précisé qu'une part importante de cette enveloppe sera consacrée aux subventions liées aux hydrocarbures ainsi qu'au soutien à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Il a toutefois souligné que ces crédits budgétaires ne représentent pas la totalité des investissements réalisés dans les secteurs placés sous la tutelle de son département.

Des investissements qui dépassent le seul budget du ministère

Salah Zouari a expliqué que plusieurs entreprises publiques, sociétés à participation publique et entreprises privées réalisent leurs propres programmes d'investissement, de modernisation et d'extension.

Ces opérations sont financées et exécutées de manière autonome et ne figurent donc pas nécessairement dans les crédits directement inscrits au budget du ministère.

Ainsi, le montant de 7,8 milliards de dinars ne saurait être assimilé à l'ensemble des investissements prévus dans les secteurs de l'industrie, des mines et de l'énergie.

Avec ce programme de près de 60 millions de dinars, l'AFI entend renforcer l'offre de terrains industriels aménagés et créer de nouvelles conditions favorables à l'investissement, notamment dans les régions où le tissu industriel reste moins développé.