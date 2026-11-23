L'expert bancaire et financier Moez Joudi ainsi que trois cadres bancaires ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent.

La mesure a été ordonnée par le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis. Les investigations sont menées par la brigade centrale de lutte contre les crimes financiers complexes de la Garde nationale, basée à El Aouina.

Outre Moez Joudi, administrateur, les personnes concernées sont présentés comme des responsables centraux de l'établissement bancaire concerné.

Selon les éléments rapportés par plusieurs médias, l'enquête porte notamment sur des soupçons de constitution d'une entente en vue de blanchir de l'argent, en exploitant les facilités que leur auraient procurées les caractéristiques de leurs activités professionnelles et sociales. D'autres infractions à caractère financier seraient également examinées dans le cadre de cette affaire.

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La durée initiale de la garde à vue a été fixée à cinq jours, conformément aux dispositions légales relatives à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent. Cette mesure peut faire l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues par la loi.

Cette affaire intervient dans un contexte marqué par des changements récents à la tête de la banque. Le 18 novembre dernier, le ministère des Finances avait annoncé la fin des fonctions d'une directrice générale et confié provisoirement la direction de la banque à un autre responsable. Cette décision a toutefois été rapportée dès le lendemain, permettant à la directrice de retrouver ses fonctions.

Aucun lien n'a, à ce stade, été établi entre cet épisode administratif et l'enquête judiciaire en cours.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises des faits présumés et les éventuelles responsabilités des personnes concernées. Celles-ci bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une décision judiciaire définitive.