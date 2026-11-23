La Tunisie ambitionne d'augmenter les investissements industriels de 17 % en 2027. Un objectif annoncé par Slah Zouari, ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, qui a également présenté plusieurs projets industriels majeurs, susceptibles de générer des milliers d'emplois dans différentes régions du pays.

L'industrie, un pilier de l'économie tunisienne

Le secteur industriel tunisien vise une hausse de 17 % de ses investissements en 2027, dans le cadre des efforts destinés à renforcer la compétitivité des entreprises et à stimuler la croissance économique.

Intervenant dimanche, lors d'une séance plénière commune de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Slah Zouari a rappelé le poids stratégique de l'industrie dans l'économie nationale.

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Selon les chiffres présentés par le ministre, le secteur industriel contribue à hauteur de 18 % au produit intérieur brut (PIB), représente 30 % de l'emploi total et assure 90 % des exportations tunisiennes.

770 millions de dinars pour accompagner les entreprises industrielles

Pour concrétiser les intentions d'investissement enregistrées, le ministère entend poursuivre ses programmes d'accompagnement et de mise à niveau des entreprises, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME).

Ces dispositifs mobilisent une enveloppe d'environ 770 millions de dinars, destinée à soutenir la modernisation des unités industrielles et à renforcer leur compétitivité.

Parmi les mesures annoncées figure un mécanisme de soutien au financement, à travers lequel l'État prend en charge l'écart entre le taux de rémunération de l'investissement et le taux d'intérêt moyen, dans la limite de trois points de pourcentage.

Selon Slah Zouari, ces mécanismes ont déjà contribué à une progression d'au moins 10 % des investissements industriels, accompagnée d'une amélioration des indicateurs de l'emploi et de la valeur ajoutée dans plusieurs branches d'activité.

Agroalimentaire et composants automobiles : des indicateurs en progression

Le ministre a également mis en avant les performances enregistrées dans certaines filières industrielles.

Les industries agroalimentaires ont ainsi affiché une hausse de 4,5 % de leur valeur ajoutée, tandis que les exportations de composants automobiles et d'équipements mécaniques et électriques ont progressé de 8,5 %.

Ces évolutions témoignent, selon le responsable, du potentiel de développement des industries tunisiennes, notamment dans les activités orientées vers l'exportation.

Béja, Menzel Bourguiba et El Fahs : de nouveaux projets industriels créateurs d'emplois

Plusieurs investissements industriels récemment attirés par la Tunisie devraient contribuer à dynamiser l'activité économique et à créer de nouvelles opportunités d'emploi.

Dans le gouvernorat de Béja, un nouveau projet industriel devrait générer 2 500 emplois, avec la possibilité de porter les effectifs à 7 500 postes à l'horizon 2029.

À Menzel Bourguiba, un autre projet d'usine, représentant un investissement de 100 millions de dinars, devrait permettre la création de 4 500 emplois.

Par ailleurs, à El Fahs, un investissement de 84 millions de dinars est prévu pour la réalisation d'une unité spécialisée dans la fabrication de volants et de systèmes de sécurité destinés à l'industrie automobile.

Ces projets devraient renforcer la présence de la Tunisie dans les chaînes de valeur des industries mécaniques, électriques et automobiles.

Le ministre a notamment souligné l'importance des compétences tunisiennes, en particulier les ingénieurs, techniciens et cadres, pour accompagner l'expansion de ces activités.

Entreprises publiques : la restructuration reste une priorité

Abordant la situation des entreprises industrielles publiques, Slah Zouari a indiqué que le ministère poursuivait ses efforts pour assurer la continuité de leurs activités et améliorer leurs performances.

Plusieurs sociétés sont concernées par ce suivi, notamment :

El Fouladh, la Société tunisienne de sidérurgie ;

Les Ciments de Bizerte (SCB) ;

La Société des Ciments d'Oum El Kelil (CIOK), au Kef ;

La Société tunisienne du sucre (STS), à Béja ;

La Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA), à Kasserine.

Le ministère travaille à l'identification de solutions adaptées à la situation de chacune de ces entreprises, notamment en matière de restructuration, de modernisation et d'amélioration de la productivité.

L'objectif affiché est de préserver le tissu industriel public, tout en créant les conditions nécessaires à une reprise durable des activités et à une meilleure compétitivité.

Avec un objectif de croissance des investissements de 17 % en 2027, la Tunisie mise ainsi sur le renforcement de son appareil productif, l'attraction de nouveaux projets et la modernisation de ses entreprises pour soutenir l'emploi et les exportations.