Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué, lundi 23 novembre 2026, la responsabilité de son pays dans une attaque visant deux navires russes au large des côtes libyennes, quelques heures après que l'ONU a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les frappes survenues près de la ville de Benghazi.

Dans un message publié sur la plateforme X, Volodymyr Zelensky a affirmé que les forces ukrainiennes avaient déployé sept drones navals de fabrication ukrainienne au cours de cette opération. « Tout s'est passé au large des côtes libyennes. Nos militaires ont déployé sept drones navals ukrainiens. La frégate russe Mercury a été coulée », a-t-il écrit.

Le président ukrainien a également indiqué que la deuxième cible était le cargo russe MV Angara, accusé par Kiev d'être utilisé par la Russie pour transporter des armes.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé qu'un hélicoptère de combat russe de type Ka-27 avait été détruit lors de l'opération, en plus des dégâts infligés aux navires.

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Selon des sources libyennes, des drones navals ont attaqué dimanche soir un navire russe dans le port de Benghazi, dans l'est de la Libye, faisant dix blessés. D'autres embarcations sans pilote auraient également visé un cargo au large des côtes libyennes.

Ces attaques ont conduit les Nations unies à réclamer une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de ces frappes et leurs conséquences.