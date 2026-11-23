Le Night Market de Port-Louis change de décor pour les fêtes de fin d'année. Après les difficultés et les contestations suscitées par sa précédente installation à l'ex rue Desforges, le marché nocturne prendra ses quartiers au Champ-de-Mars à partir du 18 décembre. Quelque 320 marchands ambulants et petits commerçants sont attendus sur ce nouveau site, où ils pourront exercer leurs activités jusqu'en janvier 2027.

La décision a été approuvée par le Conseil des ministres le 20 novembre. Le droit d'occupation a été fixé à Rs 150 par jour et les activités se tiendront de 18 heures à 1 heure du matin, avec une possibilité d'extension en journée.

Ce changement de site intervient après une précédente édition marquée par des difficultés de circulation, des perturbations pour les commerces établis et des réserves exprimées par les habitants du quartier de l'ex rue Desforges. Le bruit, l'affluence et les problèmes d'accès avaient alimenté les inquiétudes des riverains et du comité de la mosquée Markaz-e-Islam. La perspective d'une nouvelle occupation de cet axe commercial pendant les fêtes avait ainsi ravivé les tensions.

Attribution des stands

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Au-delà du choix du site, la municipalité de Port-Louis devra s'assurer que les quelque 320 emplacements soient attribués de manière équitable et transparente. La vérification des dossiers constitue déjà un défi, entre autres en ce qui concerne les justificatifs de résidence des candidats.

La lord-maire, Christelle Pondard, explique que certains demandeurs fournissent une adresse à Port-Louis sans nécessairement y résider. D'autres indiquent qu'un proche habite à cette adresse, ce qui complique les vérifications administratives.

«Du moment qu'ils nous donnent une adresse à Port-Louis et un Business Registration Number (BRN), c'est suffisant. C'est difficile pour nous d'aller vérifier si la personne en question habite à Port-Louis ou si c'est un proche parent portant le même nom qui y habite», fait-elle ressortir.

La municipalité devra également examiner les candidatures, vérifier le respect des critères et procéder au screening des demandeurs. La procédure devrait comprendre un appel à manifestation d'intérêt, le dépôt des dossiers, leur vérification et, si nécessaire, un tirage au sort pour départager les candidats. «Nous faisons aussi le screening pour savoir si tout le monde respecte les règlements qui nous sont imposés», précise la maire.

Les candidats devront prévoir leur carte d'identité nationale et un justificatif de domicile. Les modalités définitives seront communiquées officiellement par la municipalité. À noter qu'en décembre 2025, 534 demandes avaient été enregistrées pour un nombre d'emplacements inférieur, nécessitant un tirage au sort supervisé.

Places de stationnement

Le choix du Champ-de-Mars présente également un avantage sur le plan de la circulation. Selon Christelle Pondard, la disponibilité de places de stationnement à proximité devrait faciliter l'accès au marché et limiter les risques d'embouteillage.

Le site et ses espaces de stationnement adjacents disposent d'une capacité estimée à près de 2 000 places. La municipalité compte collaborer avec la police afin d'orienter les automobilistes vers les parkings disponibles et d'éviter que les véhicules ne gênent la circulation autour du marché.

La lord-maire se montre relativement confiante, notamment grâce aux nouvelles déviations mises en place dans le secteur. Elle reconnaît toutefois que la situation devra être suivie de près, particulièrement durant les soirées de forte affluence.

Ehsan Juman, député travailliste de la circonscription n° 3, déclare pour sa part qu'il n'a pas de doute que cette fois-ci tout se passera très bien. «Concernant les petits manquements qui avaient été signalés l'année dernière et les années précédentes, je suis sûr que le comité interministériel, présidé par le ministre des Collectivités locales, a pris tout cela en compte et va rectifier là où il faut.»

Au-delà de l'aspect organisationnel, le Night Market représente une opportunité pour les petits commerçants de réaliser des revenus supplémentaires pendant la période des fêtes. L'initiative vise aussi à insuffler une nouvelle dynamique au centre-ville et à attirer davantage de visiteurs dans la capitale.

Reste la question de l'équilibre avec les commerces traditionnels, qui doivent assumer leurs charges tout au long de l'année et pourraient voir dans cette initiative une forme de concurrence supplémentaire.

La municipalité entend concilier plusieurs impératifs : offrir des débouchés aux petits marchands, redynamiser Port-Louis et préserver la tranquillité des riverains. Avec ce transfert au Champ-de-Mars, l'enjeu sera désormais de réussir l'organisation du marché, de garantir une attribution transparente des stands et d'éviter que les difficultés de la précédente édition ne se reproduisent sous une autre forme.

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Navin Ramgoolam veut insuffler une nouvelle vie à la capitale

Faire de Port-Louis une ville où l'on ne vient plus uniquement travailler, mais où l'on prend aussi plaisir à flâner, à se retrouver et à découvrir le patrimoine mauricien. C'est le cap que souhaite donner le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à la capitale pour les trente prochaines années. Prenant la parole lors de la célébration du 30e anniversaire du Caudan Waterfront, le vendredi 20 novembre au Caudan Arts Centre, il a plaidé pour une ville plus accueillante, accessible et vivante.

Pour le chef du gouvernement, PortLouis doit retrouver son attractivité et redevenir un véritable lieu de vie. «Nous devons faire de Port-Louis une ville encore plus accueillante, accessible et vivante», a-t-il déclaré, estimant que la capitale ne peut se limiter à un espace où l'on se rend le matin pour travailler avant de le quitter à la tombée du jour.

Son ambition est de redonner aux Mauriciens l'envie de fréquenter la capitale, de s'y promener, de découvrir son patrimoine, mais aussi d'y entreprendre et de créer. Un défi qui, selon lui, devra dépasser largement les frontières du Caudan Waterfront pour s'étendre à l'ensemble de Port-Louis.

Cette transformation passe par une meilleure connexion entre le front de mer, le marché central, les rues historiques, les quartiers commerciaux et les institutions culturelles. Autant de lieux qui, estime le Premier ministre, doivent davantage s'inscrire dans une même dynamique afin de renforcer l'attractivité de la capitale.

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Les autres Night Markets

Les collectivités des Plaines-Wilhems et du Sud démarrent quatre jours plus tôt (14 décembre) pour capter les premiers achats festifs. Le Champde-Mars ouvre le 18 décembre afin de finaliser l'aménagement logistique de ce nouveau site. À Quatre-Bornes (avenue St Jean) ou Rose-Hill (place Margéot), les marchés s'insèrent directement au coeur des zones commerciales et des gares routières existantes. À l'inverse, le Champ-de-Mars et la Pointe des Régates à Mahébourg offrent des espaces dégagés qui limitent les nuisances sonores esonores et les embouteillages pour les riverains.