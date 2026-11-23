À l'approche de la 18e édition de l'U.S.- Africa Business Summit, prévue du 6 au 9 décembre prochain à Maurice, plusieurs travaux d'aménagement et d'entretien sont en cours afin de préparer le pays à accueillir cet événement international. Parmi les interventions figure l'installation de supports destinés aux drapeaux des pays participants sur l'axe reliant l'aéroport à Grand-Baie, le long de l'autoroute M2, de l'aéroport au nord. Une enveloppe de Rs 1,5 million a été consacrée à cet exercice, indique le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness.

Maurice se prépare à recevoir plusieurs délégations étrangères, des chefs de gouvernements et autres représentants gouvernementaux ainsi que des acteurs économiques venus des États-Unis et du continent africain. Organisé par le Corporate Council on Africa, une association américaine qui oeuvre à la promotion des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique, ce sommet constitue un rendez-vous important pour le positionnement économique et diplomatique du pays. Mais au-delà des rencontres d'affaires, l'événement représente également une occasion de soigner l'image de Maurice auprès de ces visiteurs. Dans cette perspective, les autorités multiplient les interventions sur les principaux axes routiers qui seront empruntés par les délégations. Le ministère des Infrastructures nationales a été mandaté pour l'installation d'équipements qui permettront de hisser les drapeaux des différents pays participants.

Ajay Gunness explique : «Mon ministère a été chargé de placer les sleeves destinés à accueillir les mâts, pour les drapeaux des pays participants, sur l'axe reliant l'aéroport à Grand-Baie, le long de l'autoroute M2, de l'aéroport au nord.» Il précise qu'«une enveloppe de Rs 1,5 million a été allouée à cet exercice». Ces supports permettront d'installer les mâts qui porteront les drapeaux nationaux tout au long de cet axe stratégique. L'objectif est de donner une dimension visuelle particulière au parcours emprunté par les visiteurs étrangers, dès leur arrivée à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam jusqu'au nord de l'île.

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Parallèlement, la Road Development Authority assure des opérations de nettoyage et d'entretien des autoroutes ainsi que de leurs abords. Ces interventions concernent notamment les espaces qui bordent les principaux axes routiers, afin d'améliorer leur présentation à l'approche du sommet. L'entretien de ces infrastructures constitue un élément important de la préparation, dans la mesure où elles seront parmi les premières images du pays auxquelles seront exposés les visiteurs.

A Port-Louis. Les déviations de la rue Monseigneur Leen : bilan après cinq jours

Au-delà des préparatifs liés au sommet, la question de l'état d'avancement des travaux routiers demeure d'actualité, notamment concernant les déviations dans la région de la rue Monseigneur Leen, à Port-Louis. Cinq jours après leur mise en place, ces aménagements continuent de faire partie du paysage routier et suscitent des interrogations quant à leur efficacité et à l'évolution de la circulation. Interrogé sur la situation, le ministre Ajay Gunness estime que le bilan des déviations est satisfaisant. «La congestion routière, bien que toujours présente, est nettement moins importante qu'au cours des premiers jours suivant le début des travaux. Nous constatons une amélioration progressive de la circulation, grâce aux ajustements apportés et aux mesures mises en place. Nous restons toutefois attentifs à l'évolution de la situation afin d'apporter, si nécessaire, de nouveaux ajustements pour faciliter davantage les déplacements des usagers de la route, tout en permettant aux travaux d'avancer dans les meilleures conditions», affirme ce dernier.