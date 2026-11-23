Touba — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a annoncé, samedi, à Touba (centre), qu'un projet de rénovation et de restructuration urbaine de la ville est en cours d'élaboration et se trouve à un stade très avancé.

"Nous sommes en train de travailler sur un projet de rénovation et de restructuration urbaine pour Touba", a-t-il déclaré lors de l'inauguration de l'école Nouroul Makhidi, située à Darou Marnane.

La capitale du mouridisme est confrontée à une urbanisation galopante et forte démographie, ajoutées à un problème d'assainissement, causant des inondations à chaque hivernage.

Selon lui, ce projet sera intégré au Programme national de renouveau urbain et d'habitat souverain, soulignant la nécessité de planifier et d'anticiper le développement de la cité religieuse, confrontée à une croissance démographique et "urbaine importante".

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Moussa Bala Fofana a également fait état d'investissements directs étrangers structurés envisagés pour accompagner le développement de Touba, la ville religieuse du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

Parlant de l'école Nouroul Makhidi, située à Darou Marnane, le ministre a salué une infrastructure réalisée grâce aux dons et au volontariat, estimant qu'elle illustre l'engagement citoyen dans la prise en charge des besoins des populations.

Il a souligné que l'établissement, qui associe enseignement religieux et cursus scolaire classique, contribue à la formation d'une jeunesse "instruite, autonome et porteuse de valeurs spirituelles et culturelles".

Moussa Bala Fofana a, enfin, réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre son accompagnement de la communauté et à améliorer le soutien aux enseignants intervenant dans les systèmes d'enseignement religieux.