Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Prof. Ahmed Adam Ahmed, a affirmé que les drogues constituaient l'une des armes utilisées contre le Soudan et jouaient un rôle important dans la guerre. Il a souligné que les jeunes étaient recrutés pour leur distribution, tandis que les trafiquants en tiraient les ficelles.

S'exprimant lors d'un forum d'information organisé dimanche à Omdourman par l'Agence soudanaise de presse (SUNA), à l'initiative du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, le ministre a estimé que la lutte contre les drogues relevait de la responsabilité de l'ensemble de la société. Il a appelé à conjuguer les efforts des familles, des écoles, des jeunes, des citoyens, des forces de sécurité et de l'armée pour sensibiliser aux dangers des stupéfiants, qui ciblent principalement le Soudan, en particulier les jeunes et les femmes.

Il a ajouté que son ministère avait créé une unité spécialisée dans la lutte contre les drogues et organisé plusieurs campagnes de sensibilisation au sein de ses services et dans différentes institutions. Il a également participé à plusieurs conférences, dont une conférence consacrée à cette question, organisée en collaboration avec le ministère de la Santé.