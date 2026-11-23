Le ministre de la Justice, chef de la Commission suprême de lutte contre l'immigration illégale et le trafic humain, Dr Abdalla Darf, a présidé matin dans son bureau une réunion de la Commission en présence de tous ses membres.

La réunion a passé en revue la décision n° (440) de l'année 2026 du Conseil de souveraineté transitoire relative à la formation d'une commission supérieure (de supervision) de lutte contre l'immigration illégale et le trafic humain sous la supervision du membre du Conseil de souveraineté, Général Ibrahim Jaber.

La réunion a également passé en revue les efforts déployés par la Commission nationale au cours de la période précédent en plus de la discussion de la proposition de création de succursales de la Commission nationale de lutte contre le trafic humain dans les États et du plan pour le reste de l'année 2026, sous la lumière de ce qui a été présenté par les partenaires.

La réunion a examiné les grandes lignes des activités prioritaires pour l'année 2027 et a également abordé le dernier rapport américain sur le Soudan.

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À l'issue de la réunion, le ministre a demandé aux membres de la commission de préparer des rapports détaillés pour les intégrer dans un rapport national unifié reflétant les efforts de l'État dans la lutte contre l'immigration illégale et le trafic humain.

Il a également été décidé lors de la réunion de créer une base de données reliant tous les États, ainsi que de créer une plateforme d'information visant à sensibiliser aux dangers du trafic humain et de l'immigration illégale. La réunion a par ailleurs souligné la nécessité de coordonner avec les partenaires et les organisations internationales et régionales pour fournir le soutien technique dans le domaine de la construction des capacités.