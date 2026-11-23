Le ministre de la Justice, Abdallah Darf, a présidé dimanche une réunion de la Haute Commission de lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, consacrée à l'évaluation des efforts déployés et à la définition des priorités pour la période à venir.

Les participants ont examiné la décision du Conseil souverain de transition n° 440 de 2026 portant création d'une commission supérieure de supervision, les activités de la Commission nationale ainsi que ses projets pour l'année 2027.

La réunion a également porté sur la création des bureaux régionaux de la Commission dans les différents États du pays, d'une base de données nationale et d'une plateforme de sensibilisation aux risques de la migration irrégulière et de la traite des êtres humains.

Enfin, le ministre a appelé les membres à élaborer des rapports détaillés en vue de la préparation d'un rapport national unifié. Les participants ont, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer la coordination avec les partenaires et les organisations internationales et régionales pour soutenir le renforcement des capacités.