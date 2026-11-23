La campagne de récolte des arachides dans la délégation d'El Haouaria, relevant du gouvernorat de Nabeul, a démarré aux alentours du 15 octobre et se poursuivra jusqu'à la mi-décembre, avec la possibilité de s'étendre jusqu'à la fin du mois pour certaines exploitations.

C'est ce qu'a indiqué Mohamed Belhaj, président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche d'El Haouaria. Le responsable a précisé que les estimations initiales de production pour la saison en cours avoisinent les 4000 tonnes. Ce volume affiche une régression par rapport à l'exercice précédent à cause du déficit pluviométrique enregistré durant la période automnale.

Le responsable agricole a expliqué que le manque de précipitations a influé sur le calibrage des gousses ainsi que sur le rendement moyen à l'hectare, qui s'établit actuellement entre 1,8 et 2 tonnes contre une moyenne habituelle avoisinant les 3 tonnes lors des campagnes à pluviométrie normale.

Il a toutefois mis en exergue la dynamique commerciale positive et l'affluence soutenue observées sur les marchés locaux, à mesure que les agriculteurs poursuivent les opérations d'arrachage et de commercialisation de leurs récoltes.

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Par ailleurs, Mohamed Belhaj a salué l'évolution notable des méthodes de travail au sein de cette filière, soulignant que le recours croissant à des machines agricoles de fabrication locale a permis d'alléger considérablement la charge physique des producteurs et de pallier la pénurie de main-d'oeuvre saisonnière. Ces équipements ont aidé à assurer la récolte et la mise en sacs avec une célérité nettement supérieure aux procédés manuels traditionnels.