Une nouvelle plateforme éducative numérique tunisienne, baptisée « T3allem Maa Nour » (Apprends avec Nour), vient d'être lancée à destination des enfants âgés de 3 à 6 ans. L'initiative, annoncée par la Chambre syndicale nationale des psychomotriciens tunisiens, vise à proposer des contenus pédagogiques interactifs adaptés à la petite enfance, tout en encourageant un usage raisonné des écrans et l'implication des parents dans l'apprentissage de leurs enfants.

À l'origine de ce projet figure Nour Ben Belkacem, membre du bureau exécutif de la Chambre syndicale nationale des psychomotriciens tunisiens. La plateforme s'appuie sur son expérience et sa pratique professionnelle dans le domaine de la petite enfance. Elle ambitionne de transformer le temps passé devant les écrans en une occasion de découverte, d'apprentissage et de développement des capacités de l'enfant.

La plateforme propose 121 modules pédagogiques comprenant des activités interactives et ludiques. Les contenus sont présentés en dialecte tunisien afin de faciliter la communication avec les jeunes enfants et de favoriser leur participation.

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Les activités visent notamment à développer les capacités d'observation, d'attention, de curiosité, de réflexion et de résolution de problèmes. Elles contribuent également au développement psychomoteur, cognitif et linguistique des enfants.

L'approche pédagogique adoptée accorde une place importante à la participation des parents. Les activités numériques sont ainsi conçues comme des moments de partage, de communication et d'interaction entre l'enfant et sa famille. La plateforme entend toutefois rappeler que les outils numériques ne doivent en aucun cas se substituer au jeu libre, au mouvement, à l'exploration et aux interactions humaines indispensables au développement de l'enfant.

Dans cette optique, la durée d'utilisation quotidienne est limitée à 30 minutes. Un dispositif d'arrêt automatique est également intégré à la plateforme à la fin de chaque séance, afin de prévenir une exposition excessive aux écrans et de préserver l'équilibre entre les activités numériques et les expériences sensorielles, motrices et sociales.

Le lancement de cette initiative a coïncidé avec l'organisation, le 15 novembre 2026, d'une journée de sensibilisation à Djerba, intitulée « Écrans et enfants : entre risques et solutions », en partenariat avec l'association Djerba Insolite. Cette rencontre a réuni plusieurs spécialistes qui ont échangé sur les conséquences d'une exposition excessive aux écrans chez les enfants et sur les alternatives possibles.

À travers cette initiative, la Chambre syndicale nationale des psychomotriciens tunisiens entend promouvoir un usage responsable des technologies numériques et mettre les outils digitaux au service du développement et du bien-être des enfants, tout en donnant la priorité à leurs besoins fondamentaux et à leur rythme de développement.