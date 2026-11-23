Environ 280 000 Tunisiens se portent candidats chaque année pour accomplir le pèlerinage à La Mecque, alors que le quota annuel attribué à la Tunisie est limité à 10 982 pèlerins. Cette disparité explique les longues périodes d'attente auxquelles sont confrontés de nombreux candidats, certains devant patienter plus de dix ans avant d'être sélectionnés, a indiqué le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali.

Une préparation qui commence dès la fin de la saison

S'exprimant dans la nuit de vendredi à samedi, en réponse aux questions des députés lors de la séance plénière commune consacrée à l'examen du budget de la mission des Affaires religieuses dans le cadre du projet de loi de finances 2027, le ministre a précisé que les préparatifs de la nouvelle saison du pèlerinage commencent dès le retour du dernier pèlerin tunisien des Lieux saints.

Le ministère procède alors à l'évaluation de la saison écoulée, en identifiant les points positifs et les insuffisances constatées, afin d'y remédier et d'éviter leur répétition lors de la prochaine campagne.

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Des conditions fixées par l'Arabie saoudite

Concernant les conditions d'accomplissement du pèlerinage, Ahmed Bouhali a rappelé qu'elles sont essentiellement fixées par le pays hôte, notamment l'aptitude physique des candidats à accomplir les différents rites. Il a, à cette occasion, salué la coopération du ministère saoudien du Hajj et de la Omra ainsi que sa réactivité face aux demandes tunisiennes, estimant que cette collaboration contribue à la réussite de la saison.

Formalités et formation à la charge du ministère

Le ministre a également expliqué que le département des Affaires religieuses prend en charge les démarches nécessaires au déplacement des pèlerins, notamment les formalités administratives et financières liées au voyage. Avant leur départ vers les Lieux saints, les candidats retenus bénéficient par ailleurs d'une formation théorique et pratique destinée à les préparer à l'accomplissement des rites du pèlerinage.

« Le coût le plus bas du Maghreb »

S'agissant du coût du Hajj, Ahmed Bouhali a précisé que la Tunisie n'intervient pas dans la fixation des différentes composantes du prix, à l'exception du billet d'avion. Il a affirmé que le coût du pèlerinage pour les Tunisiens demeure le plus bas dans la région et au Maghreb.

Le ministre a, en outre, souligné que les pèlerins tunisiens bénéficient de l'encadrement du Bureau des affaires des pèlerins tunisiens, composé de guides religieux, d'une mission médicale et d'accompagnateurs mobilisés jour et nuit. L'objectif est de leur assurer les meilleures conditions possibles pour accomplir les rites et regagner le pays en bonne santé.

Accompagnateurs : une sélection sur le mérite, sans quota régional

Enfin, concernant la sélection des accompagnateurs, Ahmed Bouhali a indiqué que celle-ci repose sur plusieurs critères, notamment le sens du devoir national, les compétences scientifiques, l'expérience et la disponibilité à servir les pèlerins.

Les candidatures à ces fonctions sont ouvertes aux imams, prédicateurs et orateurs religieux de toutes les régions du pays. Une commission spécialisée procède à l'évaluation des postulants et retient les profils les plus compétents à l'échelle nationale, et non selon un quota régional.