La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a démenti, hier, les informations faisant état du décès de 20 détenus durant l'été dans les prisons tunisiennes, ainsi que les accusations de torture au sein des établissements pénitentiaires.

S'exprimant en ouverture de ses réponses aux questions des députés, lors de la séance plénière consacrée à l'examen du budget de la mission Justice pour 2027, la ministre a qualifié ces informations de « rumeurs » et de « fausses nouvelles » susceptibles, selon elle, de porter atteinte à l'image de l'institution judiciaire.

Leïla Jaffel a également souligné que tout signalement de faits de corruption devait être adressé aux autorités compétentes, appelant à distinguer les plaintes sérieuses des pratiques relevant du chantage et de la diffamation.

Par ailleurs, elle a indiqué que les cas de grève de la faim ne représentaient que 0,32 % de la population carcérale. La ministre a, dans ce contexte, dénoncé les campagnes de dénigrement visant les agents pénitentiaires et les magistrats, ainsi que les atteintes à la réputation des professionnels du secteur de la justice.