Ancien haut lieu de loisirs et de rencontres à Dakar, l'Empire des Enfants fait l'objet d'un projet de renaissance culturelle. L'OFF qui lui est consacré réunit cinq artistes africains autour d'une exposition, rend hommage au photographe Djibril Sy et réserve une journée aux expressions culturelles du Cap-Vert.

« Rallumer l'Empire ». C'est autour de cette ambition que Tidiane Oumar Ba, initiateur de l'OFF Renaissance Empire, construit son projet. Pour lui, l'ancien Empire des Enfants représente bien davantage qu'une salle de cinéma ou un espace culturel. « Ce mythique espace est plus qu'une salle de cinéma ou un espace culturel, c'est un patrimoine national, un témoin de temps et d'histoires », souligne-t-il.

À travers cet OFF, il entend contribuer à la renaissance de ce lieu et lui redonner sa place dans la vie culturelle dakaroise. Son ambition est « qu'il redevienne ce qu'il a toujours été : un lieu où Dakar se rassemble ». Cette volonté prend forme à travers une exposition réunissant cinq artistes venus de différents horizons du continent.

Le Sénégalais Khalifa Hussein, photographe installé à la Médina, développe un univers à la croisée du photojournalisme, de la mode et du surréalisme. Après avoir commencé par la peinture en 2014, il s'est orienté vers la photographie deux ans plus tard. Ses compositions interrogent la perception du réel.

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Depuis 2017, il a participé à plusieurs expositions au Sénégal et à l'étranger, notamment à la Biennale de la photographie de Bamako et à Milan.

La Côte d'Ivoire est représentée par Williams Brown, céramiste et enseignant né à Abidjan en 1969. Diplômé de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan et titulaire du CAPES en arts plastiques, il consacre plus de vingt-cinq années à la création et à la transmission de la céramique.

À travers le travail de l'argile, il explore les notions de destin, de temps et de condition humaine. Sa démarche participe à la reconnaissance de la céramique comme médium d'expression dans l'art contemporain ivoirien.

Installée à Dakar, la plasticienne guinéenne Barry Aïcha, connue sous le nom de Shasha Gadler, puise dans ses racines culturelles et sa sensibilité à l'environnement pour nourrir son travail. Titulaire d'une licence en art, géophysique et environnement de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, à Conakry, elle développe depuis plus de dix ans une pratique fondée sur l'expérimentation et le renouvellement des formes d'expression. Ses expériences à l'Espace Médina et au Village des Arts de Dakar ont également contribué à enrichir son parcours.

Une renaissance !

La République démocratique du Congo est représentée par Sarah Paul. Formée à l'École de peinture de Poto-Poto et aux Ateliers Sahm, cette artiste développe une pratique pluridisciplinaire associant peinture, dessin, body painting et maquillage artistique. Dans son travail, la peau devient un support d'expression. Lauréate d'une bourse de soutien à la jeune femme congolaise décernée par le ministère de la Femme, elle a également participé aux Rencontres internationales d'art contemporain et aux Biennales de Dakar de 2022 et 2024.

Le Burkina Faso complète cette sélection avec Olcano, de son vrai nom Boenzemwende Jules Romaric Nana. Né en 1995 à Bobo-Dioulasso, cet artiste peintre développe une démarche expressionniste abstraite qui associe figuration, peinture acrylique et pigments naturels. Son travail interroge l'identité, la mémoire, l'environnement et la transmission culturelle. Il a notamment participé au Symposium des Pinceaux d'Intégration de Bamako et ses oeuvres figurent dans des collections privées et institutionnelles, dont celle de la Présidence du Faso.

En marge de l'exposition, une installation virtuelle rendra hommage au photographe Djibril Sy. Une série de ses photographies sera diffusée pendant toute la durée de l'événement, accompagnée de la musique du chanteur Ngary Law Abdou Thiam. Le 11 décembre, l'association Kimpavita investira les lieux pour une journée consacrée au Cap-Vert.

À travers cette initiative, Tidiane Oumar Ba veut inscrire la renaissance de l'Empire des Enfants dans une dynamique culturelle qui associe mémoire, création et rencontres. « Un lieu où Dakar se rassemble », résume la vision qui accompagne ce projet.