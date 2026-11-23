La 12e édition des Galsen Hip-Hop Awards, rebaptisés Galsen Urban Awards (GUA), s'est tenue le samedi 21 novembre 2026 sur l'esplanade de la 2sTV, à Dakar. Initiée par Point Blank Prod, portée par Y Dee, Cette édition a consacré Mia Guisse et VJ, dont le titre « Sama Xol » décroche trois distinctions. Dans le registre du rap, BM Jaay et Dip Doundou Guiss se sont également illustrés. La cérémonie a, par ailleurs, rendu hommage à des figures majeures de la culture, dont Baaba Maal et Marie Madeleine Diallo.

La soirée a été particulièrement favorable au duo formé par Mia Guisse et VJ. Leur collaboration autour de « Sama Xol » s'est imposée comme l'une des grandes réussites de cette édition, avec trois trophées : Hit de l'année, Meilleure vidéo afro et Meilleur featuring afro. Une performance qui confirme le succès de ce titre auprès du public. VJ a également été sacré Meilleur artiste afro urbain.

Dans la catégorie afro, Amadeus s'est distingué avec son album « Digg Doolé », récompensé comme Meilleur album afro.

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Le rap sénégalais n'a pas été en reste. BM Jaay figure parmi les artistes les plus récompensés de la soirée. Il décroche le trophée du Meilleur album rap pour « CPR : 2 Years Later », ainsi que celui du Meilleur lyriciste rap. Deux distinctions qui mettent en lumière aussi bien son travail artistique que sa plume.

Dip Doundou Guiss s'est, lui aussi, imposé dans cette catégorie. Il repart avec le prix du Meilleur artiste rap, tandis que son clip « Dungeen Daj » est distingué comme Meilleure vidéo rap. Le trophée du Meilleur featuring rap revient à One Lyrical et LMN Xel Niar pour leur collaboration sur « Goor ». Casset 6.9 est, pour sa part, consacré Meilleure révélation de l'année.

Une ouverture sur les scènes africaines

Au-delà des frontières sénégalaises, les Galsen Urban Awards ont également récompensé des artistes du continent. Himra remporte le prix du Meilleur artiste africain, tandis que BRMX est distingué pour son album « Martaba ». Le titre « Que Paso » de Run Up décroche le trophée de la Meilleure vidéo africaine. La distinction du Meilleur featuring africain revient à Virsusi Mbaya et Kaligraph Jones pour « One Time ».

La production audiovisuelle sénégalaise a également trouvé sa place dans ce palmarès. La série « Timis : L'or noir », portée par Evenprod, réalise un doublé en remportant les prix de la Meilleure série télé et de la Meilleure bande-son. Une reconnaissance qui souligne la place grandissante des productions locales dans l'univers du divertissement.

Des distinctions au-delà de la scène musicale

Cette édition a aussi été marquée par des récompenses honorifiques. Baaba Maal et Marie Madeleine Diallo ont reçu chacun un Lifetime Achievement Award, distinction qui salue leur parcours et leur contribution à la culture. UNICEF Sénégal a, de son côté, été distingué par un prix spécial pour son engagement.

D'autres récompenses avaient également été dévoilées par Point Blank Prod sur ses réseaux sociaux. Arfang Sané a été sacré Meilleur acteur, tandis que Black Fatwa a remporté le prix de la Meilleure actrice, baptisé « Prix Khalima Gadji ». VJ a également décroché le Platinum Hit pour « Kaay Waay ». Les distinctions All Time Great et Special Cultural Icon ont respectivement été attribuées à Fah Aidara et à Ibrahima Mbaye, dit « Thié ».

À travers ses vingt distinctions et ses prix honorifiques, cette édition 2026 des Galsen Urban Awards a ainsi embrassé plusieurs expressions de la culture urbaine, de la musique au cinéma, en passant par les séries télévisées. Un palmarès qui met en lumière la diversité des talents sénégalais tout en ouvrant une fenêtre sur les dynamiques artistiques du continent.