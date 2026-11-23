La Marine nationale a porté secours à 1 007 migrants impliqués dans des tentatives d'émigration irrégulière par voie maritime, entre le 19 et le 21 novembre 2026. Ces opérations de sauvetage, menées dans les eaux sénégalaises, ont mobilisé plusieurs unités navales.

Selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), trois unités navales ont secouru, les 20 et 21 novembre, sept pirogues transportant au total 946 migrants. Au nord du pays, la Base navale nord a également porté assistance à 61 autres migrants entre le 19 et le 21 novembre.

Au total, 1 007 personnes ont ainsi été secourues en l'espace de 72 heures.

La DIRPA précise que tous les migrants ont été acheminés sains et saufs à terre, avant d'être remis aux services compétents. Ces nouvelles opérations illustrent la mobilisation continue de la Marine nationale face à la persistance des tentatives de traversées irrégulières et aux risques humains qui leur sont associés.