La biennale de l'art africain contemporain est toujours un espace de rencontre, d'échanges, d'expression artistique et de découverte.Pour cette 16ème édition, dans le programme OFF,parmi les artistes invités figure Hadizatou Issiaka Yacouba, une artiste nigérienne de 40 ans, autodidacte, mariée et mère de 4 enfants. Elle a démissionné de son poste de chargée de la qualité dans une banque bien implantée en Afrique pour nourrir sa passion pour l'art.

Hadizatou Issiaka Yacouba, a impressionné les visiteurs. Un bébé de moins de 2 ans sur le dos, elle a quitté son Niger natal pour découvrir pour la première fois la biennale de l'art africain contemporain. Elle fait partie des 30 artistes invités par la plasticienne sénégalaise, Aïchatou Dieng, dans le cadre de son programme OFF. Employée d'une banque sous régionale pendant 13 ans, comme son époux, elle abandonne son emploi pour se consacrer à l'art. Autodidacte, elle capitalise maintenant 5ans d'expérience dans la production artistique.

Ancienne chargée de la qualité dans une banque de renom en Afrique, elle a fait le choix de quitter volontairement son emploi pour se consacrer pleinement à sa passion : les arts visuels. Une décision mûrement réfléchie, prise avec le soutien de son époux et de sa mère, qu'elle avait préalablement informés de son projet.

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« J'ai démissionné volontairement de mon poste de chargée de la qualité dans une banque bien connue en Afrique et c'était pour nourrir ma passion de l'art », confie-t-elle. Si l'amour de l'art a largement pesé dans la balance, les contraintes professionnelles ont également précipité son départ. « Trop de stress, manque de liberté et de temps. J'avais du mal à m'occuper correctement de mes enfants », explique-t-elle.

Aujourd'hui, cette reconversion lui permet de mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Elle dispose désormais de davantage de temps pour ses enfants et peut s'investir pleinement dans sa passion.

Elle dirige notamment une galerie d'art très fréquentée au Niger et multiplie les échanges avec des acteurs du milieu artistique, particulièrement les aînés, dont l'expérience contribue à enrichir son parcours.

Soucieuse de consolider ses acquis, Hadizatou Issiaka Yacouba envisage également de suivre une formation en ligne. Elle effectue actuellement des recherches sur internet pour trouver un établissement susceptible de lui permettre de renforcer ses compétences dans le domaine des arts visuels.