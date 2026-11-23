Créé en 2020, le GIE Kanda Vert, basé à Linguère, s'est lancé dans la production de biogaz grâce au biodigesteur. Une initiative qui vise à fournir aux ménages une énergie renouvelable pour la cuisson, tout en valorisant les déchets organiques sous forme d'engrais naturel.

LINGUÈRE - Transformer les déchets organiques en ressources énergétiques et agricoles. C'est le pari du GIE Kanda Vert, qui mise sur le biodigesteur pour produire du biogaz et du digestat. Ce dispositif permet de transformer les matières organiques, notamment le fumier animal et les déchets alimentaires, en énergie grâce à un processus naturel appelé digestion anaérobie, qui se déroule en l'absence d'oxygène.

À Linguère, cette initiative est portée par Pape Oumar Seck, ingénieur agro-géotechnicien à la retraite et responsable moral du GIE Kanda Vert. La structure a été mise sur pied pour promouvoir l'agriculture, l'élevage et la production d'énergies renouvelables, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique.

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« Nous avions créé le GIE Kanda Vert dans le but de développer l'agriculture, l'élevage et la production d'énergie renouvelable pour faire face aux effets du changement climatique. Nous vivons dans une zone où le pastoralisme constitue l'une des principales activités. Il est donc essentiel que de telles initiatives y soient développées », explique-t-il.

Depuis 2020, le GIE a aménagé un périmètre de dix hectares destiné à ses activités agricoles et pastorales. Mais le manque d'eau constitue un obstacle majeur à leur développement. « Nos activités sont aujourd'hui au ralenti à cause de cette contrainte. En revanche, nous disposons de matières premières en abondance, notamment les déjections animales. C'est ce qui nous a encouragés à nous lancer dans la fabrication de biodigesteurs », précise Pape Oumar Seck.

L'intérêt de cette technologie réside dans sa double utilité. Le biogaz produit sert notamment à la cuisson, tandis que le digestat, résidu issu de la digestion des matières organiques et riche en éléments nutritifs, peut être utilisé comme fertilisant naturel dans les champs. Pape Oumar Seck en a d'ailleurs installé un dans son propre domicile. « Il me fournit de l'énergie pour la cuisson et le digestat me sert d'engrais naturel », témoigne-t-il.

Un processus de transformation en deux produits

Le fonctionnement du biodigesteur repose sur un processus biologique relativement simple. Les matières organiques biodégradables, notamment le fumier animal, les déchets alimentaires et les résidus végétaux, sont introduites dans une cuve hermétiquement fermée. Elles y sont décomposées par des micro-organismes, principalement des bactéries anaérobies, en l'absence d'oxygène.

Selon Pape Oumar Seck, cette fermentation produit deux principaux sous-produits : le biogaz, qui constitue une source d'énergie, et le digestat, un résidu organique riche en nutriments pouvant servir d'amendement et de fertilisant pour les sols agricoles.

Dans une zone comme le Ferlo, où l'élevage occupe une place importante dans les activités économiques, la valorisation des déjections animales offre ainsi une possibilité de diversifier les sources d'énergie et de fertilisation des terres.

Le biodigesteur apparaît dès lors comme une solution à fort potentiel écologique et économique, susceptible de contribuer à la réduction de la consommation de bois de chauffe, à la valorisation des déchets organiques et à la promotion d'une agriculture plus durable.