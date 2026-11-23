La sélection féminine tunisienne de karaté a réalisé un exploit historique en remportant la médaille d'argent de la Coupe du monde de karaté par équipes (kumité), ce dimanche 22 novembre 2026, à Hangzhou, en Chine. Une première dans l'histoire du karaté tunisien.

Les Tunisiennes se sont inclinées en finale face au Japon, tenant du titre, sur le score de 2-1, au terme d'un parcours remarquable qui leur permet de décrocher la première médaille mondiale par équipes de l'histoire du karaté tunisien.

Composée de Wafa Mahjoub, Issra Bettaieb et Tasnim Mbarki, la sélection nationale a brillé tout au long de la compétition, en éliminant plusieurs grandes nations du karaté mondial.

En demi-finale, les Tunisiennes ont créé la sensation en dominant l'Espagne, triple championne du monde, sur le score de 2-1. Elles avaient auparavant écarté l'Italie en quarts de finale (2-0), confirmant leur excellent niveau face aux meilleures sélections internationales.

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Le parcours de la Tunisie avait débuté dans une poule particulièrement relevée, comprenant la Chine, pays organisateur, les États-Unis, vice-champions du monde en 2024, ainsi que l'Australie et la Croatie. Malgré cette forte concurrence, les karatékas tunisiennes ont réussi à franchir le premier tour et à poursuivre leur progression jusqu'à la finale.

Cette médaille d'argent historique constitue une performance majeure pour le karaté tunisien, qui inscrit pour la première fois son nom au palmarès mondial par équipes, confirmant le potentiel des athlètes tunisiennes sur la scène internationale.