En Tunisie, seules 77 zaouïas relèvent directement du ministère des Affaires religieuses. D'autres sanctuaires, parfois chargés d'histoire, appartiennent à des familles, des municipalités ou des particuliers et échappent ainsi à sa supervision. Le ministre Ahmed Bouhali a également présenté les nouvelles dispositions encadrant les kouttabs, les écoles coraniques accueillant les jeunes enfants.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a apporté des précisions sur la gestion des zaouïas et le fonctionnement des écoles coraniques en Tunisie, lors d'une séance plénière commune consacrée à l'examen du budget de son département dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027.

Répondant aux interrogations des députés, il a expliqué que la tutelle du ministère ne s'étend pas à l'ensemble des sanctuaires religieux du pays, en raison de la diversité de leurs statuts de propriété et de gestion.

Zaouïas en Tunisie : seulement 77 sous supervision ministérielle

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Selon Ahmed Bouhali, seules 77 zaouïas sont actuellement placées sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses.

Les autres édifices relèvent de propriétaires privés, de familles ou de collectivités municipales, ce qui limite les possibilités d'intervention directe de son département.

Le ministre a assuré que les services compétents suivent les activités des zaouïas relevant officiellement de leur autorité.

Il a toutefois souligné que plusieurs sanctuaires présentant une importante valeur historique, culturelle et spirituelle ne sont pas directement administrés par le ministère.

Sidi Belhassen Chadhly et l'imam Sahnoun : deux cas évoqués

Parmi les exemples cités figure le sanctuaire de Sidi Belhassen Chadhly, à Tunis, situé dans un cimetière municipal.

Ahmed Bouhali a également évoqué le sanctuaire de l'imam Sahnoun, à Kairouan, dont la situation nécessite une attention particulière.

À ce propos, il a indiqué que le gouverneur de Kairouan s'était engagé à transmettre au ministère un dossier détaillant l'état de ce sanctuaire.

Une fois ce document reçu, le département pourra en assurer la supervision et élaborer un programme d'intervention adapté à l'importance historique et religieuse du site, selon les précisions du ministre.

Écoles coraniques : un nouveau cadre pour les kouttabs

Le ministre a également abordé la question des kouttabs, établissements traditionnels consacrés notamment à l'enseignement du Coran aux enfants.

Il a expliqué que ces structures fonctionnent désormais selon un cahier des charges adapté aux besoins et aux spécificités de la petite enfance en Tunisie.

Cette évolution vise à intégrer davantage les kouttabs dans le dispositif national d'encadrement éducatif des jeunes enfants, notamment durant les étapes préscolaire et préparatoire.

Pour assurer cette harmonisation, le ministère des Affaires religieuses travaille en coordination avec les ministères chargés de l'Éducation, de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées.

L'objectif est de mettre en oeuvre un programme unifié permettant aux enfants inscrits dans les écoles coraniques de bénéficier d'un encadrement comparable à celui proposé dans les jardins d'enfants et les classes préparatoires des écoles primaires.

Des éducateurs aux qualifications allant du baccalauréat au doctorat

Concernant le personnel éducatif des kouttabs, Ahmed Bouhali a précisé que les niveaux d'instruction des encadrants varient du baccalauréat au doctorat.

Cette diversité de profils s'inscrit dans le fonctionnement de structures qui associent enseignement religieux et accompagnement des enfants durant leurs premières années d'apprentissage.

Associations coraniques : une tutelle distincte

Le ministre a par ailleurs clarifié le statut des associations intervenant dans le domaine de l'enseignement et des activités coraniques.

Il a rappelé que ces associations sont régies par la législation relative aux associations et relèvent de la tutelle de la présidence du gouvernement, et non directement du ministère des Affaires religieuses.

Cette distinction juridique signifie que son département n'exerce pas de supervision administrative directe sur ces structures.

Le ministère maintient néanmoins une coopération avec les acteurs associatifs concernés.

Ahmed Bouhali a notamment cité la collaboration avec la Ligue nationale du Coran pour l'organisation du concours national de mémorisation et de récitation du Saint Coran.

Les lauréats de cette compétition sont honorés chaque année par le président de la République.