Le ministère des Affaires religieuses prévoit d'étendre l'utilisation de l'énergie solaire aux mosquées tunisiennes, après une expérience menée à Tozeur ayant permis d'alimenter 80 lieux de culte. Parallèlement, le département renforce ses programmes de prévention de l'extrémisme, de sensibilisation des jeunes et de préservation du patrimoine religieux.

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a présenté les principales orientations de son département lors d'une séance plénière commune de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'examen du projet de budget de la mission des Affaires religieuses pour 2027.

Répondant aux interrogations des députés, le ministre a détaillé plusieurs initiatives touchant à la lutte contre l'extrémisme, à la protection de l'environnement, à la cohésion sociale et à la valorisation du patrimoine religieux tunisien.

Énergie solaire : une expérience réussie dans 80 mosquées à Tozeur

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Parmi les projets présentés figure la transition énergétique des lieux de culte. Ahmed Bouhali a annoncé que son ministère travaille à rationaliser la consommation d'eau et d'électricité dans les mosquées tunisiennes.

Il a notamment évoqué une expérience menée dans le gouvernorat de Tozeur, où 80 mosquées ont été alimentées grâce à l'énergie solaire.

Fort de cette initiative, le ministère ambitionne de généraliser progressivement ce modèle à l'ensemble des lieux de culte du pays, dans une démarche visant à réduire leur consommation énergétique conventionnelle et à promouvoir les énergies renouvelables.

Lutte contre l'extrémisme : un programme national de sensibilisation

Le ministère des Affaires religieuses poursuit également un vaste programme de prévention destiné à promouvoir un discours religieux fondé sur la modération, la tolérance et le juste milieu.

Placée sous le slogan « Vers une conscience religieuse qui renforce la modération et le juste milieu et combat toute forme d'exagération et d'extrémisme », cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.

Le département participe également, à travers les commissions nationales concernées, au plan stratégique de réduction de la violence sociétale pour la période 2024-2035.

Cette contribution prend notamment la forme de prêches du vendredi, de sessions de formation et d'activités de sensibilisation organisées auprès de différentes catégories de la population.

Des imams mobilisés dans les établissements scolaires et les gares

La sensibilisation des jeunes constitue un autre axe d'intervention du ministère. Dans le cadre de sa coopération avec le ministère du Transport, le département des Affaires religieuses mobilise des imams dans les gares afin d'encourager les jeunes à respecter les équipements collectifs et à préserver les moyens de transport public.

Des interventions sont également organisées dans les établissements scolaires, dans le cadre du programme national de lutte contre les risques émergents et les comportements à risque. Ces actions reposent sur des séances de sensibilisation animées par des imams et des prédicateurs, ainsi que sur des prêches adaptés aux problématiques abordées.

Famille, santé et environnement : une action élargie

Le ministre a par ailleurs insisté sur le rôle de son département dans le renforcement de la cohésion familiale et sociale. En collaboration avec le ministère chargé de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, plusieurs initiatives visent à valoriser la place des femmes et de la famille dans la société tunisienne.

Le ministère participe aussi aux programmes nationaux d'éducation sanitaire, notamment à travers des campagnes de sensibilisation au don de sang. D'autres actions sont menées avec les départements concernés pour contribuer à la prévention des accidents de la route, à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources en eau et en énergie.

Sur le plan social, le ministère apporte également son soutien aux enfants privés de soutien familial, notamment dans le cadre de sa coopération avec l'association SOS Villages d'Enfants.

Patrimoine religieux : une encyclopédie des mosquées tunisiennes en préparation

La préservation de l'identité architecturale et du patrimoine religieux national figure également parmi les priorités du ministère. Ahmed Bouhali a expliqué que les projets de construction de mosquées sont soumis à des critères précis destinés à préserver les caractéristiques de l'architecture religieuse tunisienne.

Ces exigences portent notamment sur la forme des minarets et des mihrabs, ainsi que sur l'implantation des édifices.

Le ministre a également annoncé la préparation d'une encyclopédie consacrée aux mosquées tunisiennes, destinée à faire connaître la richesse du patrimoine religieux national et à valoriser les édifices historiques, particulièrement dans les grandes villes.

Renforcer l'attachement des jeunes à leur patrimoine culturel et religieux

Le département poursuit, en parallèle, l'organisation de manifestations religieuses régionales et locales à l'occasion de la Nuit du Destin et du Mouled.

Ces événements comprennent notamment des conférences, des cours religieux ainsi que des récitations intégrales du Coran et des hadiths.

Selon Ahmed Bouhali, ces activités visent à renforcer l'attachement des nouvelles générations à leur identité arabo-islamique et à transmettre le patrimoine religieux et culturel tunisien.