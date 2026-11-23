Le Hajj en Tunisie suscite une demande largement supérieure au nombre de places disponibles. Avec près de 280 000 candidats pour seulement 10 982 places, certains Tunisiens doivent attendre plus de dix ans avant de pouvoir effectuer le pèlerinage à La Mecque.

C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, samedi soir, lors d'une séance plénière commune réunissant les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'examen du budget de son département pour l'année 2027.

Hajj en Tunisie : pourquoi certains candidats attendent-ils plus de dix ans ?

Selon Ahmed Bouhali, le nombre particulièrement élevé de candidats, comparé au quota de places attribué à la Tunisie, constitue la principale explication des longues listes d'attente.

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Près de 280 000 personnes sont candidates pour seulement 10 982 places disponibles, une disproportion qui contraint certains postulants à patienter pendant plus d'une décennie avant de pouvoir accomplir les rites du pèlerinage.

Le ministre a souligné que le Hajj représente un « dossier national », suivi de près par le président de la République, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement et l'ensemble des Tunisiens.

Il a insisté sur la nécessité d'une préparation rigoureuse et d'un suivi permanent afin de garantir le bon déroulement de chaque saison.

Organisation du Hajj : les préparatifs commencent dès le retour des pèlerins

Ahmed Bouhali a précisé que l'organisation du pèlerinage constitue un travail continu qui ne s'interrompt pas à la fin de la saison.

Dès le retour du dernier pèlerin tunisien des lieux saints, le ministère des Affaires religieuses entame les préparatifs de la saison suivante.

Cette démarche repose sur une évaluation approfondie de la saison écoulée, permettant d'identifier les réussites, de relever les difficultés rencontrées et de corriger les éventuels dysfonctionnements.

L'objectif est d'améliorer progressivement les conditions d'organisation et d'accompagnement des pèlerins tunisiens.

Conditions du Hajj : le rôle déterminant des autorités saoudiennes

Le ministre a rappelé que les principales conditions encadrant l'accomplissement du Hajj sont fixées par les autorités saoudiennes, notamment celles relatives à l'aptitude physique des pèlerins.

À cette occasion, Ahmed Bouhali a salué la coopération du ministère saoudien du Hajj et de la Omra, soulignant sa réactivité face aux demandes formulées par la partie tunisienne.

Cette coordination entre les deux pays contribue, selon lui, à assurer le bon déroulement de la saison du pèlerinage.

Coût du Hajj en Tunisie : quelles marges de manoeuvre pour le ministère ?

La question du prix du Hajj pour les Tunisiens a également été abordée lors de la séance parlementaire.

Ahmed Bouhali a expliqué que la Tunisie ne dispose pratiquement d'aucune marge de manoeuvre sur les différentes composantes du coût du pèlerinage, à l'exception du billet d'avion.

Le ministre a néanmoins affirmé que le coût du Hajj pour les pèlerins tunisiens demeure inférieur à celui pratiqué dans les autres pays de la région et du Maghreb.

Il a également rappelé que le ministère des Affaires religieuses assure la gestion des procédures administratives et financières liées au voyage.

Avant leur départ, les futurs pèlerins bénéficient d'une formation théorique et pratique destinée à les préparer à l'accomplissement des rites dans les meilleures conditions.

Encadrement des pèlerins tunisiens : une assistance permanente sur place

Une fois en Arabie saoudite, les pèlerins tunisiens bénéficient de l'accompagnement du Bureau des affaires des pèlerins tunisiens, mobilisé jour et nuit.

Ce dispositif comprend des guides religieux, des accompagnateurs et une mission sanitaire chargés d'assurer une assistance continue.

L'objectif est de permettre aux pèlerins d'accomplir leurs rites dans la sérénité, tout en veillant à leur santé, à leur sécurité et à leur retour dans de bonnes conditions.

Accompagnateurs du Hajj : quatre critères pour sélectionner les candidats

Concernant la sélection des accompagnateurs des pèlerins tunisiens, Ahmed Bouhali a détaillé les quatre critères retenus : le patriotisme, les compétences scientifiques, l'expérience et le sens du service aux pèlerins.

Les candidatures sont ouvertes aux imams, prédicateurs et orateurs issus des différentes régions du pays.

Un comité spécialisé se charge ensuite d'évaluer les postulants à travers des épreuves de sélection.

Le ministre a précisé que les accompagnateurs sont choisis en fonction de leurs compétences à l'échelle nationale, et non sur la base d'une répartition régionale.

Face à une demande qui dépasse largement les places disponibles, l'organisation du Hajj en Tunisie demeure ainsi un défi majeur, tant pour la gestion des candidatures que pour la préparation, l'encadrement et l'accompagnement des pèlerins.