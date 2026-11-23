La diplomatie africaine vient de poser un nouvel acte dans la recomposition des relations entre États de la région des Grands Lacs. À Oyo, en République du Congo, le sommet quadripartite du dimanche 22 novembre 2026 a ouvert une nouvelle séquence dans les rapports entre Kinshasa et Nairobi, après plusieurs années de tensions diplomatiques. Autour de Denis Sassou-N'Guesso, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et William Samoei Ruto ont convenu de remettre leurs relations sur les rails, notamment à travers le rétablissement de la représentation diplomatique au niveau des ambassadeurs.

Une décision qui, au-delà de sa portée protocolaire, traduit la nécessité de replacer le dialogue au coeur des rapports entre deux États dont les intérêts politiques, économiques et sécuritaires dépassent les incompréhensions conjoncturelles. La présence de Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil du Togo et médiateur de l'Union africaine dans la crise à l'Est de la RDC, confère également à cette rencontre une dimension diplomatique particulière. Mais au-delà des poignées de main et des engagements solennels, le véritable enjeu demeure celui de la restauration durable de la confiance.

Car comment envisager une intégration régionale crédible lorsque les relations entre États voisins sont fragilisées par des divergences politiques et des préoccupations sécuritaires ? Pour Kinshasa, le rapprochement avec Nairobi ne saurait signifier un quelconque renoncement aux principes de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ces principes, réaffirmés à Oyo par les deux Chefs d'État, constituent précisément le socle sur lequel cette nouvelle dynamique entend se construire.

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Le contexte commande, en effet, une vigilance particulière. Depuis le lancement de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi, en décembre 2023, les relations entre les deux capitales avaient été sérieusement affectées, Kinshasa ayant notamment reproché au Kenya d'avoir accueilli sur son territoire des initiatives politiques liées à la crise congolaise. Dans un environnement régional marqué par la persistance de l'insécurité dans l'Est de la RDC et les accusations portées par les autorités congolaises contre le Rwanda, la normalisation des rapports avec Nairobi représente un enjeu qui dépasse le seul cadre bilatéral. Elle pose, plus largement, la question de la responsabilité des États africains dans la préservation de la stabilité régionale. L'heure est donc à la diplomatie des actes.

Le retour des ambassadeurs, la relance des consultations politiques et la redynamisation de la coopération économique devront désormais se traduire par des résultats tangibles. Le commerce et les investissements constituent, à cet égard, des leviers importants pour rapprocher les deux économies et ouvrir de nouvelles perspectives aux opérateurs des deux pays. La coopération sanitaire, particulièrement dans la prévention et la lutte contre la maladie à virus Ebola, rappelle également que les défis transfrontaliers imposent une solidarité qui ne peut s'accommoder des crispations diplomatiques.

Pour autant, aucune normalisation véritable ne saurait reposer uniquement sur des déclarations de bonnes intentions. Elle exige de la cohérence, le respect des engagements et une considération réciproque des préoccupations fondamentales de chaque État. C'est à cette condition que le rapprochement amorcé à Oyo pourra dépasser le symbole et devenir un véritable instrument de stabilité. L'Afrique centrale et orientale n'a certainement pas besoin de nouvelles lignes de fracture diplomatique, mais de mécanismes de concertation capables de prévenir les crises et de consolider les partenariats.

En réunissant quatre dirigeants autour de ces enjeux, Oyo aura au moins remis le dialogue au centre de l'agenda régional. Reste maintenant à transformer cette volonté politique en une coopération durable, où le respect de la souveraineté des États ne soit pas un simple principe de déclaration, mais une exigence constante dans les relations entre nations africaines.

La Pros.